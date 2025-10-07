Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
KPSS açıklandı mı? KPSS sonuçları sorgulama ekranı gündemde

KPSS açıklandı mı? KPSS sonuçları sorgulama ekranı gündemde

- Güncelleme:
KPSS açıklandı mı? KPSS sonuçları sorgulama ekranı gündemde
Haberler

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları için geri sayım başladı.14 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS Lisans oturumlarının ardından ÖSYM'nin resmi duyurusu bekleniyor. Üçüncü oturuma toplam 40 bin 637 kişi katıldı. Adaylara 120 soru yöneltildi ve sınav için 160 dakika süre tanındı. Şu an ise adaylar, "KPSS açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor.

14 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS Alan Bilgisi oturumlarının ardından adaylar gözlerini sonuçlarının açıklanacağı güne çevirdi. Binlerce kişinin katılım sağladığı KPSS A Grubu Lisans sınavının üçüncü oturumunda, 120 soruya 160 dakikalık süre verildi.

ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç ekranı için heyecan bekleyiş sürüyor. Sınava giren adaylar, "KPSS açıklandı mı?" sorusunu arama motorlarında sorgulatıyor.

KPSS açıklandı mı? KPSS sonuçları sorgulama ekranı gündemde - 1. Resim

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS sonuçları şu anda açıklanmadı.  KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna katılan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvime göre, sonuçların 10 Ekim 2025 tarihinde erişime açılması bekleniyor. 

KPSS açıklandı mı? KPSS sonuçları sorgulama ekranı gündemde - 2. Resim

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

KPSS sonuçlarının erken açıklanacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin son dakika gelişmesi yaşandığı takdirde haberimize eklenecektir.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS açıklandı mı? KPSS sonuçları sorgulama ekranı gündemde - 3. Resim

KPSS SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

KPSS sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM mobil uygulamalarından görüntüleyebilirler.

Sonuç belgesi basılmayacak ve posta yoluyla adaylara gönderilmeyecektir. Açıklanan sonuçlarda adayların testlerdeki doğru-yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

