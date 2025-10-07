KPSS açıklandı mı? KPSS sonuçları sorgulama ekranı gündemde

14 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS Alan Bilgisi oturumlarının ardından adaylar gözlerini sonuçlarının açıklanacağı güne çevirdi. Binlerce kişinin katılım sağladığı KPSS A Grubu Lisans sınavının üçüncü oturumunda, 120 soruya 160 dakikalık süre verildi.

ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç ekranı için heyecan bekleyiş sürüyor. Sınava giren adaylar, "KPSS açıklandı mı?" sorusunu arama motorlarında sorgulatıyor.

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS sonuçları şu anda açıklanmadı. KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna katılan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvime göre, sonuçların 10 Ekim 2025 tarihinde erişime açılması bekleniyor.

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

KPSS sonuçlarının erken açıklanacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin son dakika gelişmesi yaşandığı takdirde haberimize eklenecektir.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

KPSS sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM mobil uygulamalarından görüntüleyebilirler.

Sonuç belgesi basılmayacak ve posta yoluyla adaylara gönderilmeyecektir. Açıklanan sonuçlarda adayların testlerdeki doğru-yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.