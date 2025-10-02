2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavları 7 ve 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Kamuda görev almak isteyen adayların merakla beklediği sonuçlar adayların gündeminde yer alıyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre, KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde ilan edilecek.

SONUÇLAR NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, 2025 KPSS Lisans sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilir. Sonuçlara erişim için adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri gereklidir.

Sorgulama işlemi, ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden yapılır. Bu platformda adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları, netleri ve KPSS puan türlerine ilişkin bilgiler yer alacak. Sınav sonuç belgesi adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmez; internet sayfasında ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmündedir.

HANGİ KPSS PUAN TÜRLERİ BULUNUYOR?

KPSS Lisans düzeyinde P1, P2 ve P3 olmak üzere farklı puan türleri hesaplanır. Bu puan türleri, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin farklı ağırlıklarla birleştirilmesiyle oluşur ve adayların tercih edecekleri kadrolara göre önem taşır.

Örneğin, KPSS P1 puan türü için Genel Yetenek %70, Genel Kültür %30 ağırlıkla hesaplanır. P3 puan türü ise Lisans B Grubu kadroların atamasında esas alınan ve Genel Yetenek ile Genel Kültür testlerinin %50 eşit ağırlıkta olduğu en yaygın kullanılan puan türüdür. Kamu kurumları, adayları giriş sınavlarına çağırırken veya atamalarda bu puan türlerini kullanır.