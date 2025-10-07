Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 7 Ekim maç programı araştırılıyor
7 Ekim Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Futbolseverler, Süper Lig, Avrupa kupaları ve yerel liglerdeki heyecan dolu karşılaşmaları Salı günü ekran başında takip edilecek. Maç saatleri ve yayın bilgileri yakından takip ediliyor.
Futbolseverler, Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa ve Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve yabancı liglerdeki kritik karşılaşmaları merak edilip araştırılıyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADINLAR
19:45 Juventus (K) - Benfica (K)
22:00 Arsenal (K) - Lyon (K)
22:00 Barcelona (K) - B. Münih (K)
22:00 Paris FC (K) - OH Leuven (K)
UEFA KUPASI KADINLAR - 2. ELEME TURU
18:00 Gintra (K) - Nordsjaelland (K)
20:00 Hacken (K) - Katovice (K)
20:00 Hammarby (K) - Brann (K)
21:45 Sporting CP (K) - Rosengard (K)
FIBA BKT EUROCUP
19:00 Neptunas Cluj Napoca
20:00 Beşiktaş Gain - London Lions
20:00 Ratiopharm Ulm - Panionios
FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ
19:00 Promitheas - Heidelberg
19:30 Nymburk - Sabah BC
19:30 Würzburg - Trieste
20:00 Galatasaray MCT T. - Igokea
20:00 Rytas Legia Warszawa
21:00 VEF Riga - AEK
21:30 Joventut - Cholet
22:30 SL Benfica - Gran Canaria