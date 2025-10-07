Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 7 Ekim maç programı araştırılıyor

- Güncelleme:
Futbol, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, FIBA Eurocup, Haber
7 Ekim Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Futbolseverler, Süper Lig, Avrupa kupaları ve yerel liglerdeki heyecan dolu karşılaşmaları Salı günü ekran başında takip edilecek. Maç saatleri ve yayın bilgileri yakından takip ediliyor.

Futbolseverler, Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa ve Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve yabancı liglerdeki kritik karşılaşmaları merak edilip araştırılıyor.

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 7 Ekim maç programı araştırılıyor - 1. Resim

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA? 

Bugün 19:45'te juventus (K) - Benfica (K), 18:00'da Gintra (K) - Nordsjaelland (K), 20:00'da Beşiktaş Gain - London Lions maçları oynanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADINLAR

19:45 Juventus (K) - Benfica (K)

22:00 Arsenal (K) - Lyon (K)

22:00 Barcelona (K) - B. Münih (K)

22:00 Paris FC (K) - OH Leuven (K)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 7 Ekim maç programı araştırılıyor - 2. Resim

UEFA KUPASI KADINLAR - 2. ELEME TURU

18:00 Gintra (K) - Nordsjaelland (K)

20:00 Hacken (K) - Katovice (K)

20:00 Hammarby (K) - Brann (K)

21:45 Sporting CP (K) - Rosengard (K)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 7 Ekim maç programı araştırılıyor - 3. Resim

FIBA BKT EUROCUP

19:00 Neptunas  Cluj Napoca

20:00 Beşiktaş Gain - London Lions

20:00 Ratiopharm Ulm - Panionios

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 7 Ekim maç programı araştırılıyor - 4. Resim

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ

19:00 Promitheas - Heidelberg

19:30 Nymburk - Sabah BC

19:30 Würzburg - Trieste

20:00 Galatasaray MCT T. - Igokea

20:00 Rytas  Legia Warszawa

21:00 VEF Riga - AEK

21:30 Joventut - Cholet

22:30 SL Benfica - Gran Canaria

