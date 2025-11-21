Bugün hangi maçlar var? 21 Kasım maç programı belli oldu
21 Kasım 2025 Perşembe günü Cuma akşamı hem yerel hem uluslararası birçok karşılaşmalar olacak. İngiltere, İspanya LaLiga, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 başta olmak üzere birçok kritik maç bugün ekranlara taşınacak.
Arama motorlarında " Bugün hangi maçlar var?" sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor. Bugün Trendyol 1. Lig, LaLiga, Ligue 1, Bundesliga karşılaşmaları öne çıkıyor.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
21 Kasım 2025 Cuma günü maç vardır. Trendyol 1. Lig'de Manisa FK - Adana Demirspor maçı saat 20.00'de oynanacak. Avrupa liglerinde maç programı oldukça yoğundur.
LaLiga'da Valencia – Levante derbisi saat 23:00'te , Ligue 1'de Nice – Marsilya mücadelesi saat 22:45'te ekranlara gelecek. Bundesliga'da ise Mainz – Hoffenheim mücadelesi 22:30'da futbolseverlerle bir araya gelecek.
TRENDYOL 1. LİG
20:00 Manisa FK vs Adana Demirspor
LALİGA
23:00 Valencia vs Levante
LİGUE 1
22:45 Nice vs Marsilya
BUNDESLİGA
22:30 Mainz vs Hoffenheim
SUUDİ PRO LİG
17:50 Al Kholood vs Al Hazem
18:15 Al Ittihad vs Al Riyadh
20:30 Al Ahli vs Al-Qadisiah
BELÇİKA PRO LİG
22:45 Standard Liege vs Zulte Waregem