Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede yapılacak, kaç gün sürecek belli oldu. Ünlü şeflerin canlı performanslarından yöresel lezzetlere, atölyelerden yarışmalara kadar dopdolu bir programla düzenlenecek olan etkinlik bu sene “Kuşaktan Kuşağa” temasıyla gerçekleştirilecek.

ADANA LEZZET FESTİVALİ NE ZAMAN?

Adana Lezzet Festivali 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival boyunca kentin yöresel lezzetleri, ünlü şeflerin gösterileri ve çeşitli gastronomi etkinlikleriyle ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunulacak. Festivalde geçmişten günümüze aktarılan Adana mutfağının zenginliği, kültürel mirasla harmanlanarak tanıtılacak.

ADANA LEZZET FESTİVALİ NEREDE?

9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da Seyhan Nehri kıyısında yer alan Merkez Park’ta yapılacak. Festival alanında, yiyecek stantları, sahne etkinlikleri, atölyeler ve söyleşiler yer alacak.

ADANA LEZZET FESTİVALİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Festival 10 Ekim Cuma günü başlayıp 12 Ekim Pazar akşamı sona erecek. Üç gün boyunca Adana mutfağının en özel tatları bir araya gelecek. Katılımcılar, kebap ve şalgamdan bici biciye kadar kentin simge lezzetlerini deneyimleyebilecek.

ADANA LEZZET FESTİVALİ ÜCRETSİZ Mİ?

Festival tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler hem festival alanına girişte hem de etkinliklere katılımda herhangi bir ücret ödemeyecek.