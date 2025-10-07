Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede yapılacak, kaç gün sürecek?

Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede yapılacak, kaç gün sürecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede yapılacak, kaç gün sürecek?
Adana, Gastronomi, Etkinlik, Seyhan Nehri, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede yapılacak, kaç gün sürecek merak ediliyor. Türkiye’nin gastronomi başkentlerinden Adana, bu sene 9. kez Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Şehrin zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtmayı amaçlayan festival, yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi yeniden aynı sofrada buluşturacak.

Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede yapılacak, kaç gün sürecek belli oldu. Ünlü şeflerin canlı performanslarından yöresel lezzetlere, atölyelerden yarışmalara kadar dopdolu bir programla düzenlenecek olan etkinlik bu sene “Kuşaktan Kuşağa” temasıyla gerçekleştirilecek.

Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede yapılacak, kaç gün sürecek? - 1. Resim

ADANA LEZZET FESTİVALİ NE ZAMAN?

Adana Lezzet Festivali 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival boyunca kentin yöresel lezzetleri, ünlü şeflerin gösterileri ve çeşitli gastronomi etkinlikleriyle ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunulacak. Festivalde geçmişten günümüze aktarılan Adana mutfağının zenginliği, kültürel mirasla harmanlanarak tanıtılacak.

Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede yapılacak, kaç gün sürecek? - 2. Resim

ADANA LEZZET FESTİVALİ NEREDE?

9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da Seyhan Nehri kıyısında yer alan Merkez Park’ta yapılacak. Festival alanında, yiyecek stantları, sahne etkinlikleri, atölyeler ve söyleşiler yer alacak.

Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede yapılacak, kaç gün sürecek? - 3. Resim

ADANA LEZZET FESTİVALİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Festival 10 Ekim Cuma günü başlayıp 12 Ekim Pazar akşamı sona erecek. Üç gün boyunca Adana mutfağının en özel tatları bir araya gelecek. Katılımcılar, kebap ve şalgamdan bici biciye kadar kentin simge lezzetlerini deneyimleyebilecek. 

Adana Lezzet Festivali ne zaman, nerede yapılacak, kaç gün sürecek? - 4. Resim

ADANA LEZZET FESTİVALİ ÜCRETSİZ Mİ?

Festival tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler hem festival alanına girişte hem de etkinliklere katılımda herhangi bir ücret ödemeyecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

2025 ALES/3 başvuruları başladı! Sınav ne zaman, kaç gün kaldı?KPSS açıklandı mı? KPSS sonuçları sorgulama ekranı gündemde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye-Gürcistan maç biletleri satışa çıktı mı? - HaberlerTürkiye-Gürcistan maç biletleri satışa çıktı mı?Necati Arabacı kimdir, neden gözaltına alındı? Çete lideri İzmir'de yakalandı! - HaberlerNecati Arabacı kimdir, neden gözaltına alındı? Çete lideri İzmir'de yakalandı!Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 7 Ekim maç programı araştırılıyor - HaberlerBugün hangi maçlar var, saat kaçta? 7 Ekim maç programı araştırılıyorKPSS açıklandı mı? KPSS sonuçları sorgulama ekranı gündemde - HaberlerKPSS açıklandı mı? KPSS sonuçları sorgulama ekranı gündemde2025 ALES/3 başvuruları başladı! Sınav ne zaman, kaç gün kaldı? - Haberler2025 ALES/3 başvuruları başladı! Sınav ne zaman, kaç gün kaldı?7 Ekim İstanbul su kesintisi programı: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberler7 Ekim İstanbul su kesintisi programı: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...