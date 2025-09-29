Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Kültür - Sanat > Altın Koza “O da Bir Şey mi!” dedi! Pelin Esmer'in filmine 8 ödül

Altın Koza “O da Bir Şey mi!” dedi! Pelin Esmer'in filmine 8 ödül

- Güncelleme:
32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’ne 8 dalda ödül kazanan Pelin Esmer’in yönettiği “O da Bir Şey mi” filmi damga vurdu.

MURAT ÖZTEKİN - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Koza, geçtiğimiz akşam Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törenle sona erdi. Sunuculuğunu Oylum Talu ile Yekta Kopan’ın üstlendiği gecede, ödüller sahiplerini buldu.

“Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması”nda jürinin büyük ödülü Pelin Esmer’in yönettiği “O da Bir Şey mi” filmine verildi. Esmer, aynı zamanda “En İyi Yönetmen” mükâfatının da sahibi oldu.

İŞTE DİĞER ÖDÜLLER

Yarışmada Yılmaz Güney Ödülü, Orhan Eskiköy’ün “Ev” filmine, Jüri Özel Ödülü ise Emine Yıldırım’ın “Gündüz Apollon Gece Athena”sına verildi.

“En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”, Bige Önal ve Tülin Özen arasında paylaştırıldı. “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” ise “Uçan Köfteci”deki rolüyle Nazmi Kırık’a verildi.

Yardımcı oyuncu ödülleri “Uçan Köfteci” ile Aslı Işık, “Perde” ile Duygu Karaca ve Bedir Bedir’in oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

