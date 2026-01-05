Türkiye Gazetesi
Sel değil gelgit
Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı hizaya gelmesiyle ortaya çıkan ve yer çekiminin etkisini artıran “Kral Gelgitleri”, Kaliforniya’da hayatı olumsuz etkiledi.
Tabiat olayı sebebiyle Marin County bölgesinde, Corte Madera yakınlarında sular altında kalan 101 numaralı otoyolda araçların su birikintileri arasında ilerlemeye çalıştığı görüldü. Ulaşımda aksamalara yol açan gelgitler, özellikle kıyıya yakın bölgelerde etkisini daha belirgin şekilde hissettirdi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR