Altın Koza’da Gazze vurgusu! Filistin'i anlatan filmler seyirciyle buluşuyor

MURAT ÖZTEKİN / ADANA - Beyazperdenin köklü organizasyonlarından biri olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bugünlerde 32. defa sinemaseverlerle buluşuyor. Festivalde 11 ülkeden 97 yönetmenin toplam 122 filmi Adana’da ücretsiz olarak gösteriliyor.

FİLİSTİN'E DAİR SON İKİ SENEDEN ESERLER

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiği “Altın Koza”da önemli film seçkileri var. Onlar arasında en dikkat çekeni ise bu sene odağına Filistin’i alan festivalin “Gazze, Şimdi!” adlı antolojisi...

Seçkide yer alan eserler Filistin’in mazisini hatırlattığı gibi bugün Gazze’de yaşanan insanlık trajedisine de dikkat çekiyor. Arab ve Tarzan Nasser kardeşlerin Cannes Film Festivali’nin “Belirli Bir Bakış” bölümünde “En İyi Yönetmen Ödülü”nü kazandıkları “Bir Zamanlar Gazze’de”, Filistinli usta yönetmen Rashid Masharawi’nin filmi “Yitik Düşler” ve İranlı yönetmen Sepideh Farsi’nin Cannes’da gösterilen belgeseli “Yüreğini Eline Al ve Yürü” gibi son iki yılda çekilmiş yapımlar yer alıyor.

Ayrıca “Cléo’dan Mona’ya: Agnès Varda’nın Kadınları” adlı seçkiyle Fransız yönetmen Agnès Varda’nın iki eseri seyirciyle buluşuyor.

YERLİ YARIŞMADA BÜYÜK REKABET

Festivalin “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması” ise bu sene yine sıkı bir rekabete sahne oluyor. Ali Cabbar’ın “Annemin Solgun Çiçekleri”, Emine Emel Balcı’nın “Buradayım, İyiyim”, Emine Yıldırım’ın “Gündüz Apollon Gece Athena”, Gözde Kural’ın “Cinema Jazireh”, Hakkı Kurtuluş ile Melik Saraçoğlu’nun “Algoritma’ya Biat Et”, Pelin Esmer’in “O Da Bir Şey Mi”, Orhan Eskiköy’ün “Ev”, Özkan Çelik’in “Perde”, Rezan Yeşilbaş’ın “Uçan Köfteci” ve Tayfun Pirselimoğlu’nun “İdea” adlı filmleri arasından büyük ödülü kimin kazanacağı merak ediliyor.

“Altın Koza”nın “Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması” da ilgi çekici... Yarışmada Yaşar Kemal ve Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi edebiyatçıların eserlerinden adapte edilen senaryolar yarışıyor.

YAZLIK SİNEMA GELENEĞİ CANLANDI

Festivalin gelenekselleşen ve 8 Eylül’de start alan “Yazlık Sinemalar” programı, Adanalılara yazlık sinema nostaljisi yaşatıyor. Hava sıcaklıklarının hâlâ yüksek seyrettiği şehirde gece yapılan program, yerli sinemanın son dönem başarılı komedi filmleri ile klasikleşmiş yapımları Adana’nın ilçe ve mahallelerine taşıyor.

Ayrıca deprem bölgesindeki il ve ilçelere de ulaşıyor.