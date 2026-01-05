İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’ın doğu ve güney bölgelerinde hava ve topçu saldırılarına devam ediyor. Son saldırılarda bir ev yıkılırken, çok sayıda bölge hedef alındı.

İsrail ordusu, Lübnan’da 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Son olarak, Lübnan’ın güneyindeki Kefr Hatta ve Annan ile doğusundaki Ayn et-Tiyne ve el-Menara beldeleri hedef alındı.

Lübnan haber ajansı NNA, İsrail ordusunun güneydeki İlma eş-Şaab vadisine de topçu saldırıları düzenlediğini bildirdi. Saldırılarda el-Menara beldesinde bir ev tamamen yıkılırken, çevresinde ciddi maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan İsrail ile müzakerelere ilişkin açıklama

2 KİŞİ YARALANMIŞTI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, hedef alınan bölgelerde “Hizbullah ve Hamas’a ait hedeflere” hava saldırıları düzenleneceğini açıklamıştı. Daha önce de Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Bırika beldesinde bir araç hedef alınmış ve 2 kişi yaralanmıştı.

5 TEPEYİ İŞGAL ALTINDA TUTUYOR

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları, Ekim 2023’te başlamış ve Eylül 2024’te geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesi ihlal eden İsrail’in 27 Kasım 2024 – 20 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlediği saldırılarda 331 kişi hayatını kaybetmiş, 945 kişi yaralanmıştı. İsrail halen Lübnan’da ele geçirdiği 5 tepeyi işgal altında tutuyor ve uzun yıllardır kontrolündeki bazı bölgelerdeki varlığını sürdürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası