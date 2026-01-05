Diyarbakır’da kar yağışı nedeniyle yolda trafik tıkanınca, bir vatandaş hastasını sırtında taşıyarak hastaneden eve götürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’da etkili olan kar yağışı, şehir içi ulaşımı aksattı. Bu nedenle yolda uzun süre ilerleyemeyen bir vatandaş, Dicle Üniversitesi Hastanesi’nden aldığı hastasını sırtına alarak taşımak zorunda kaldı.

Yoğun trafik ve kar nedeniyle yaşanan güçlük, yol boyunca devam etti. Vatandaşın hastayı sırtında taşıma anları çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

