Anadolu Ajansı • İstanbul
Trafikte makas belası! Önce bariyerlere çarptı sonra alev aldı
İstanbul'da Şişli-Mecidiyeköy mevkii D-100 Karayolu'nda makas atan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından araç bir anda alev alırken, patlama meydana gelen motor yola fırladı.
Şişli'de trafikte makas atan bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu motoru alev aldı, sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve olay başka bir araç kamerasıyla kaydedildi.
- Şişli'de, trafikte makas atan bir otomobil bariyerlere çarptı.
- Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru alev aldı.
- Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
- Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
- Kaza anı, başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Şişli'de, trafikte makas atan bir otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra motorunun alev alması başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
YERİNDEN FIRLAYAN MOTOR ALEV ALDI
Mecidiyeköy'de, D-100 kara yolu Ankara istikametinde kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobilin motoru alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Başka bir aracın kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şerit değiştiren otomobilin önce bariyerlere çarpması, daha sonra motorundan alevlerin yükselmesi yer alıyor.
