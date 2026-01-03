İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da üst geçitte çocukları döven şahıs gözaltında!
Diyarbakır'da üst geçitte kar topu attıklarını iddia ederek 3 çocuğu feci şekilde darbeden şahıs gözaltına alındı.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa 58 dk önce
Diyarbakır'da bir üst geçitte kar topu attıkları iddiasıyla feci şekilde dövülen 3 çocuğun saldırganı gözaltına alındı, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- Diyarbakır'da 3 çocuk, bir üst geçitte kar topu attıkları iddiasıyla bir şahıs tarafından feci şekilde dövüldü.
- Saldırganın çocukları dövdüğü anlar bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve kimliği tespit edilen şahıs gözaltına alındı.
Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı'ndaki bir üst geçitte ilerleyen 3 çocuk, kar topu attıkları iddia edilerek dün bir şahıs tarafından feci şekilde dövüldü.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından kimliği tespit edilen şahıs gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan şahsın çocukları acımasızca dövdüğü anlar da bir aracın içinden cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR