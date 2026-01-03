Diyarbakır'da üst geçitte kar topu attıklarını iddia ederek 3 çocuğu feci şekilde darbeden şahıs gözaltına alındı.

Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı'ndaki bir üst geçitte ilerleyen 3 çocuk, kar topu attıkları iddia edilerek dün bir şahıs tarafından feci şekilde dövüldü.

Diyarbakırda üst geçitte çocukları döven şahıs gözaltında!

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından kimliği tespit edilen şahıs gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan şahsın çocukları acımasızca dövdüğü anlar da bir aracın içinden cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

