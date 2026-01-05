İstanbul Üniversiteleri Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavlarına katılan binlerce öğrenci, sonuçlar için geri sayıma geçti. Sınav kağıtlarının değerlendirme süreci devam ederken, gözler "AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabı için AKSİS'e çevrildi.

Binlerce AUZEF öğrencisi, sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Özellikle güz dönemi final sınavlarının ardından sonuç duyuruları beklenmeye başladı. Adaylar, "AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı.

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025-2026 eğitim yılı güz dönemi final sınavları, 27-28 Aralık 2025 tarihinde tamamlandı. Ancak AUZEF sınav sonuçları 5 Ocak 2025 Pazartesi itibarıyla açıklanmamıştır. Adaylar sonuçların açıklanmasını beklerken, henüz resmi bir duyuru yapılmadı. AUZEF tarafından sonuçlara ilişkin herhangi bir açıklama geldiğinde, haberimize eklenecektir.

AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı: AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?

AUZEF sınav sonuçları açıklandığı takdirde öğrenciler İstanbul Üniversitesi'nin öğrenme yönetim sistemi üzerinden öğrenebilecek.

AUZEF BÜTÜNLEME TELAFİ SINAVI TARİHİ NE ZAMAN?

AUZEF Bütünleme (Telafi) sınavı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

