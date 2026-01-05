Kaymakamlık/2 sınav sonuçları açıklandı! Kaymakamlık sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
Kaymakamlık/2 sınav sonuçları için ÖSYM'den duyuru geldi. Yapılan açıklamaya göre aralık ayında gerçekleştirilen Kaymakamlık/2 sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM sonuç sorgulama ekranı adaylar tarafından kontrol ediliyor. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
ÖSYM tarafından uygulanan Kaymakamlık/2 sınav sonuçları açıklandı. İçişleri Bakanlığı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına 65 kaymakam adayı alınacağını duyurmuştu. Başvuru ve sınavın ardından gözler sonuç duyurusuna çevrilmişti.
KAYMAKAMLIK/2 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 2025-Kaymakamlık/2 sonuçları, 6 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı. ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen diğer sınavlar gibi Kaymakamlık sınavı sonuçları da sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edildi.
KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle sonuçları kontrol ediliyor. Sınav sonrası sürece dair bilgilere İçişleri Bakanlığının sitesinden ulaşılabilir. Sonuçlar, saat 10.00 itibarıyla ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişileniliyor.
2025-KAYMAKAMLIK/2: SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI