Altın Koza’da 32. buluşma! Emek Ödülleriyle festival başladı

MURAT ÖZTEKİN - Türk sinemasının köklü organizasyonlarından Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, önceki gece 32. defa kapılarını açtı. Altın Koza’nın açılış ve “Orhan Kemal Emek Ödülleri” gecesi Merkez Park Amfiteatr’da gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Jülide Ateş’in yaptığı törende, açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Gazze’ye yönelik İsrail saldırıları ile orman yangınlarının bu yılki festivalin ana temasını oluşturduğunu kaydederek, mottolarının “Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur” olduğunu söyledi.

28 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Konuşmanın ardından “Orhan Kemal Emek Ödülleri” yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, yönetmen Yaşar Seriner ve oyuncu Mahmut Cevher’e takdim edildi. Rahatsızlığı sebebiyle törene katılamayan Seriner’in ödülünü Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar aldı.

Yüzden fazla filmin gösterileceği festival, 28 Eylül’e kadar devam edecek.