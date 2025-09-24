Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Altın Koza’da 32. buluşma! Emek Ödülleriyle festival başladı

Altın Koza’da 32. buluşma! Emek Ödülleriyle festival başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altın Koza’da 32. buluşma! Emek Ödülleriyle festival başladı
Altın Koza Film Festivali, Adana, Film Festivali, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adana’da bu yıl 32’ncisi düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali, “Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur” mottosuyla başladı. Festivalde Orhan Kemal Emek Ödülleri Biket İlhan, Yaşar Seriner ve Mahmut Cevher’e verildi. Etkinlik 28 Eylül’e kadar sürecek.

MURAT ÖZTEKİN - Türk sinemasının köklü organizasyonlarından Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, önceki gece 32. defa kapılarını açtı. Altın Koza’nın açılış ve “Orhan Kemal Emek Ödülleri” gecesi Merkez Park Amfiteatr’da gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Jülide Ateş’in yaptığı törende, açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Gazze’ye yönelik İsrail saldırıları ile orman yangınlarının bu yılki festivalin ana temasını oluşturduğunu kaydederek, mottolarının “Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur” olduğunu söyledi.

28 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Konuşmanın ardından “Orhan Kemal Emek Ödülleri” yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, yönetmen Yaşar Seriner ve oyuncu Mahmut Cevher’e takdim edildi. Rahatsızlığı sebebiyle törene katılamayan Seriner’in ödülünü Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar aldı.

Yüzden fazla filmin gösterileceği festival, 28 Eylül’e kadar devam edecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sirkeci Garı bir sene sonra kapılarını açacakTimas'tan dünyaya: 1.950 kitabı 30 dile çevirdiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'nin ören yerleri popülerleşti ama... Ziyaretçi sayısı potansiyelin altında - Kültür - SanatZiyaretçi sayısı potansiyelin altındaTahrip edilen çevreden inanılmaz kareler! İnsanoğlunun ‘büyüleyici’ yıkımı - Kültür - Sanatİnsanoğlunun ‘büyüleyici’ yıkımıBoğaziçi’nde Gazzeli açılış! İlk film 'Palestine 36' - Kültür - SanatBoğaziçi’nde Gazzeli açılış! İlk film 'Palestine 36'Timas'tan dünyaya: 1.950 kitabı 30 dile çevirdiler - Kültür - SanatTimas'tan dünyaya: 1.950 kitabı 30 dile çevirdilerSirkeci Garı bir sene sonra kapılarını açacak - Kültür - SanatSirkeci Garı bir sene sonra kapılarını açacakİç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısında mezarlar bulundu! "Sanki bugün yapılmış gibi" - Kültür - Sanatİç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısında mezarlar bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...