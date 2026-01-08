Yurdu etkisi altına alan fırtınanın akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Ege’de, yarın sabah saatlerinden sonra ise diğer bölgelerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meteoroloji, fırtınanın ardından özellikle iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde kuvvetli yağışlara dikkat çekerek, yer yer kar ve karla karışık yağmur görüleceği uyarısında bulundu.

Yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan fırtına, akşam saatlerinde Marmara ve Ege'de, yarın sabah saatlerinde ise yurdun diğer kesimlerinde etkisini kaybedecek.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, Ege, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde etkisini sürdüren rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

Fırtınanın akşam saatlerinde Marmara ve Ege'de, yurdun diğer kesimlerinde ise yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceğini söyleyen Tekin, "İstanbul çevrelerinde yer yer 100 kilometre/saati aşan rüzgarları ölçtük. Akşam saatleri itibarıyla rüzgar Marmara çevrelerinde etkisini kaybedecek." dedi.

YAĞIŞLI SİSTEM YARIN ETKİLİ OLACAK

Yurdun iç ve batı kesimlerinde görülen yağışlı sistemin yarın, Trakya ve Çanakkale dışında tüm yurtta etkili olacağını ifade eden Tekin, "Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olan yağışların, iç ve doğu kesimlerde yer yer kar şeklinde gerçekleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Yağışların kuvvetli olacağını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde olan yağış, yine Doğu Akdeniz'de Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde ise Erzurum, Tunceli, Muş, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Van, Batman ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kuvvetli kar şeklinde olmasını tahmin ediyoruz."

İSTANBUL'UN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR GÖRÜLECEK!

İstanbul'da etkili olan rüzgarın güneyli yönlerden yer yer fırtına düzeyine ulaştığını ve saatte zamanla hızının 100 kilometre/saati geçtiğini bildiren Tekin, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini, İstanbul'un doğu kesimlerine çekileceğini söyledi.

İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren rüzgarın karayele dönmesiyle birlikte yağışların yağmur şeklinde devam edeceğini söyleyen Tekin, yüksek kesimlerinde kar yağışının görüleceğini ifade etti.

Ankara'da rüzgar beklenmediğini belirten Tekin, yarın hafif yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kar şeklinde hafif yağışlar görüleceğini kaydetti.

Tekin, İzmir'de ise yarın sabah saatlerine kadar rüzgarın kuzey ve kuzey batı yönlerden, cumartesi güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceğini belirtti.

