Fırtınanın etkisi altına giren birçok ilde ağır bilanço ortaya çıktı. Bursa’nın Kestel ilçesinde duvar çökmesi sonucu 22 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Kocaeli, İstanbul, Balıkesir ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte çatıların uçtuğu, teknelerin sürüklendiği, minare ve binalarda hasar oluştuğu bildirildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ Bursa’nın Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir duvar, etkili olan lodos nedeniyle çöktü. Duvarın çökmesi sonucu 22 yaşındaki yabancı uyruklu A.N. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle çatısı hasar gören 5 okulda eğitime bir gün ara verildi. 9 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verilen okullar şu şekilde açıklandı: "Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu, Mehmet Akif Ortaokulu."

KOCAELİ KABUSU YAŞADI Körfez'e bağlı Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi'nde çok sayıda evin çatısı uçtu. Hereke Kışla Düzü ve Yukarı Hereke genelinde ise sayısı henüz netleşmeyen onlarca binanın çatısı fırtınaya dayanamadı. Fırtına nedeniyle elektrik ve hatları koptu. Uçan çatı parçaları ana arterleri kapatırken, kopan elektrik tellerinin bir evin üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Ayrıca bir marketin de şiddetli rüzgar sebebiyle camı kırıldı. Dilovası'nda ise bir vatandaş kuvvetli rüzgar sebebiyle tenteyle birlikte savruldu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki tırın fırtına nedeniyle devrildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde fırtınanın etkisiyle deniz kabardı, yollar sular altında kaldı. Sahil bölgesinde yazlıkların sulara gömülmesiyle Venedik'i andıran görüntüler ortaya çıktı.

Marmara Bölgesi genelinde etkili olan şiddetli lodos, megakentte yaşamı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini sürdüren, zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle sahil kesimlerinde kuvvetli dalgalar oluştu. Sarıyer Kireçburnu Sahil bölgesinde bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki deniz feneri saat 12.00 sıralarında şiddeti rüzgarın etkisiyle denize devrildi.

Tuzla'da da fırtına ile birlikte yükselen dalgalar, kıyıda demirli çok sayıda tekneyi sürükledi. Şiddetli dalgalar nedeniyle bazı tekneler alabora olurken, bazıları parçalanarak kullanılamaz hale geldi, bazı teknelerin ise battığı öğrenildi. Sahil boyunca teknelerin birbirine çarptığı, bağlama halatlarının koptuğu ve iskelelerde hasar oluştuğu görüldü.

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan fırtına, Mahmutlar Mahallesi'nde caminin minaresinin tepe kısmının yıkılmasına neden oldu. Kopan şerefe bölümünün, fırtınanın şiddetiyle İsmail Tuncer'e ait evin çatısına düştüğü, ardından yola savrulduğu öğrenildi. Minarenin yıkılması sonucu çevredeki elektrik hatlarında da hasar meydana geldi.

İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Mimar Sinan Minaresi'ne ait alem, fırtınanın etkisiyle yerinden koparak cami bahçesine düştü.

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar, tarihi yapılarda hasara yol açtı.

