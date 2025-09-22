Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Adana’nın dünyaca ünlü ‘007 James Bond’ köprüsü yıkılıyor! Kasım Gülek'in yıkımıyla kaos kapıda

Adana’nın dünyaca ünlü ‘007 James Bond’ köprüsü yıkılıyor! Kasım Gülek'in yıkımıyla kaos kapıda

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında, Adana'nın 63 yıllık önemli arterlerinden olan ve '007 James Bond: Skyfall' filminin de çekildiği Kasım Gülek Köprüsü yıkılacak. Vatandaşlar, yıkımın Adana trafiğini kilitleyeceğini söylerken, yeni altgeçidin 8 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar esnasında Adana'nın 1962'den bu yana kent ulaşımına hizmet eden, '007 James Bond: Skyfall' filminde de kullanılmasıyla dünyada tanınan Kasım Gülek Köprüsü için yıkım kararı verildi.

2026 yılının ilk aylarında yıkılacak köprünün yerine modern bir altgeçit yapılması planlanıyor. Yıkım ve yeniden altgeçit yapılmasının ise 8 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Adana’nın dünyaca ünlü ‘007 James Bond’ köprüsü yıkılıyor! - 1. Resim

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Kasım Gülek Köprüsü'nün yıkılmasıyla birlikte kent içinde trafik akışında büyük aksaklıklar yaşanması bekleniyor. Vatandaşlar, kentin en çok kullanılan bu güzergahının kapanmasıyla, özellikle iş ve okul saatlerinde şehir içi trafiğin adeta kilitleneceğini belirtti.

Adana’nın dünyaca ünlü ‘007 James Bond’ köprüsü yıkılıyor! - 2. Resim

Taksici İsmail Temel, "Buranın yıkılacağına dair söylentiler duyduk. Burası kapatılırsa Adana trafiği kilitlenir. Ben burayı sürekli kullanıyorum. Aslında hiç yıkılmasa daha iyi olur ama gerekiyorsa da yapacak bir şey yok" dedi.

Adana’nın dünyaca ünlü ‘007 James Bond’ köprüsü yıkılıyor! - 3. Resim

"Adana'da yollar yetersiz" Vatandaşlardan Mehmet Naim ise, "Buranın yıkılması büyük sıkıntı oluşturur. Yolların tıkanmasına neden olur. Ben burayı sürekli kullanıyorum, bizim için en hızlı geçiş noktalarından biri. Yıkım sırasında ciddi sorunlar yaşanacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Adana’nın dünyaca ünlü ‘007 James Bond’ köprüsü yıkılıyor! - 4. Resim

"ADANA'NIN YOLLARI YETERSİZ"

Egemen Kuvvetli ise, "Biz sürekli yollardayız, buranın kapanması bizim için büyük sıkıntı olur. Mutlaka alternatif yolların oluşturulması gerekiyor. Alt geçit ya da üst geçit yapılması şart. Burası trafik açısından zaten yoğun bir bölge, Adana'da yollar da yetersiz" diye konuştu.

