Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Adana'da geri dönüşüm tesisi alev alev! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor

Adana'da geri dönüşüm tesisi alev alev! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana&#039;da geri dönüşüm tesisi alev alev! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu. Söndürme çalışmaları sürerken yoğun duman şehrin birçok noktasından görülüyor.

 Adana Seyhan'da Küçükdikili Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında, atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Adana'da geri dönüşüm tesisi alev alev! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Adana'da geri dönüşüm tesisi alev alev! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor - 2. Resim

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, şehir merkezindeki birçok noktadan görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trump, Afganistan'ı 'Bagram' üzerinden tehdit etti! Çin detayı dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oğlunu ve eşini öldürmekle suçlanıyordu: Doktor Serdar Kıyak'ın tuzağının ardından 'gizli ilişki' çıktı! - 3. SayfaDoktorun şeytani planının perde arkası belli olduBaşakşehir'de sanayi sitesinde yangın! 8 kamyon, 2 tır ve 4 forklift yandı - 3. Sayfa8 kamyon, 2 tır ve 4 forklift yandı!Muğla ve Antalya'da alevlerle mücadele! Köyceğiz ve Aliefendi kontrol altında - 3. SayfaMuğla ve Antalya'da alevlerle mücadeleTarlaya uçan araçtan sağ salim kurtuldu! - 3. SayfaTaklalar atarak tarlaya uçtu burnu bile kanamadı!Park halindeki araca düştü: 25 yaşındaki genç yoğun bakımda - 3. SayfaPark halindeki araca düştü: 25 yaşındaki genç yoğun bakımdaArtvin'de yoğun yağışlar hayatı durma noktasına getirdi! Tarihi köprü sel nedeniyle çöktü - 3. SayfaAsırlık tarihi köprü yerle bir oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...