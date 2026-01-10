Son üç yılda 37 milletvekili partilerinden istifa ederken, 14’ü AK Parti’ye, 14’ü CHP’ye katıldı ve 9’u bağımsız milletvekili oldu.

BERAT TEMİZ / ANKARA - Genel seçimlerin üzerinden geçen yaklaşık üç yıllık sürede çok sayıda milletvekili, seçildiği partiden istifa ederek başka partilere geçti.

Şu ana kadar İyi Parti’den 15, DEVA Partisinden 7, Gelecek Partisinden 6, MHP’den 3, CHP’den 2, Demokrat Parti’den 2, AK Parti’den 1, YRP’den 1 olmak üzere toplam 37 milletvekili partilerinden istifa ederken, bunlardan 14’ü AK Parti’ye, 14’ü de CHP’ye katıldı. 9’u ise bağımsız milletvekili olarak görev yapıyor.

YEDİ İSİM AK PARTİ’YE

AK Parti’den seçilip de CHP’ye katılan milletvekili olmazken, CHP listelerinden Meclis’e giren 7 vekil AK Parti’ye geçti. Bunlardan sonuncuları Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin oldu. Bu transferlerin ardından AK Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 275’e yükseldi.

İyi Parti’den Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Bilal Bilici, Nimet Özdemir, Adnan Beker, Aykut Kaya, Ümit Dikbayır ve Ümit Özlale; DEVA Partisinden Selma Aliye Kavaf, Cem Avşar, Evrim Rızvanoğlu, Seda Kaya Ösen, Demokrat Parti’den Cemal Enginyurt, Salih Uzun ile Gelecek Partisinden ayrılan Doğan Demir CHP’ye katıldı. Böylece CHP’nin milletvekili sayısı 138’e çıktı.

Öte yandan Saadet, Gelecek ve DEVA Partisinin kurduğu “Yeni Yol” grubu, üye sayısının istifalarla birlikte 20’ye düşmesi nedeniyle dağılma riskiyle karşı karşıya.

DOKUZ VEKİL BAĞIMSIZ

Ahmet Zenbilci AK Parti’den, Ediz Ün CHP’den, Koray Aydın İyi Parti’den, Selim Temurci Gelecek Partisinden, Burak Dalgın ve Mustafa Yeneroğlu DEVA Partisinden, Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir ise MHP’den istifa etmelerinin ardından bağımsız olarak görevlerini sürdürüyor.

Parlamentoda transfer sirkülasyonu: AK Parti ve CHP’ye 28 milletvekili geçti

