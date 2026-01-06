HABER MERKEZİ
İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, AK Parti'ye katılıyor! Gelecek Partisi'nden istifa etmişti
Gelecek Partisi'nden geçen yıl istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, AK Parti'ye katılıyor. TGRT Haber'de konuşan gazeteci Barış Yarkadaş "İsa Mesih Şahin yarın AK Parti'ye katılıyor" dedi. Şahin aldığı karar hakkında "Gençlik yuvamıza dönmüş olacağız" ifadelerini kullandı.
Geçen yılın Temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin de AK Parti'ye katılıyor.
Ayrıntılar geliyor...
