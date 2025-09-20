Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AFAD'dan 4 il için turuncu uyarı! Sel ve heyelan tehlikesi sürüyor

AFAD'dan 4 il için turuncu uyarı! Sel ve heyelan tehlikesi sürüyor

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Doğu Karadeniz’de sel ve heyelan tehlikesi sürüyor! Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin için turuncu yağış uyarısı verildi.

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısına dayanarak Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin’de gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle turuncu alarm verildiğini duyurdu. Uyarı, 21 Eylül 2025 öğle saatlerine kadar geçerli olacak.

AFAD'dan 4 il için turuncu uyarı! Sel ve heyelan tehlikesi sürüyor - 1. Resim

Bölgede son iki gündür etkili olan aşırı yağışlar sonucu sel ve taşkınlar meydana gelirken, AFAD ve ilgili ekipler Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında müdahalelerini sürdürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan ve AFAD daire başkanları Rize’de incelemelerde bulundu, selden etkilenen alanlardaki çalışmaları yerinde takip etti.

AFAD'dan 4 il için turuncu uyarı! Sel ve heyelan tehlikesi sürüyor - 2. Resim

AFAD tarafından yapılan açıklamada, turuncu uyarı verilen illerde 2 bin 614 personel ve 984 araç ile müdahalelerin devam ettiği belirtildi. Ekipler, kapanan yolların açılması ve enerji kesintilerinin giderilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Vatandaşlara, heyelan, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksaklıklarına karşı dikkatli olmaları tavsiye edilirken, toprak doygunluğu nedeniyle risklerin yüksek olduğu vurgulandı. Giresun ve Trabzon’da kuvvetli, Rize ve Artvin’in kuzeyinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışların (51-100 kg/m²) bekleniyor. Yetkililer, uyarılara dikkat edilmesini önemle hatırlattı.

AFAD'dan 4 il için turuncu uyarı! Sel ve heyelan tehlikesi sürüyor - 3. Resim

21 EYLÜL PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Sinop, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklı yurdun batısında mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, iç kesimlerinde normalleri civarında, doğusunda normallerinin 1-3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

AFAD'dan 4 il için turuncu uyarı! Sel ve heyelan tehlikesi sürüyor - 4. Resim

UEFA oylama yapacak: İsrail tüm turnuvalardan men edilebilir
