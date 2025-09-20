Meteoroloji saat vererek uyardı! Çok kuvvetli geliyor, işte il il son tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 20-21 Eylül 2025 tarihlerine yönelik hava durumu tahmin raporu açıklandı. Rapora göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Sinop, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.

Yağışların, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli olacağı aktarıldı. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği kaydedildi. Yurdun doğusunda ise havalar mevsim normallerinin 1-3 derece altında olacak.

METEOROLOJİ'DEN BİRÇOK İLE 'KUVVETLİ' UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

METEOROLOJİ'DEN İL İL, BÖLGE BÖLGE SON TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20-21 Eylül 2025 tarihlerine dair hazırladığı il il, bölge bölge son hava durumu tahminleri ise şöyle:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde Kırklareli kıyılarının kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 14°C , 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 19°C , 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C , 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 15°C , 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C , 25°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 16°C , 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 19°C , 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 15°C , 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 21°C , 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C , 34°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 13°C , 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 21°C , 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C , 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 9°C , 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C , 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 12°C , 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C , 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 12°C , 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 17°C , 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C , 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 12°C , 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 16°C , 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C , 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C , 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 4°C , 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C , 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C , 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 8°C , 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 14°C , 27°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 16°C , 29°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 17°C , 26°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 17°C , 26°C

Az bulutlu ve açık