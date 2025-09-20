Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 A Milli Takım maç takvimi
Ay-yıldızlıların 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Türkiye, Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'a konuk oluyor. A Milli Futbol Takımı'nın mutlak galibiyet için sahaya çıkacağı tarihi mücadele öncesinde, “Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları araştırılıyor.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Türkiye, Sofya’da oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak gruptan çıkmayı hedefliyor. Peki, Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 A Milli Takım maç takvimi - 1. Resim

BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bulgaristan-Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi günü Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak. Mücadelede ilk düdük saat 21:45'te çalacak. 86 milyonun heyecanla seyredeceği karşılaşma TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 A Milli Takım maç takvimi - 2. Resim

2025 A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye (Sofya, 21:45)

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan (Kocaeli, 21:45)

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan (Ankara, 20:00)

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye (Sevilla, 22:45)

Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 A Milli Takım maç takvimi - 3. Resim

2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU PUAN DURUMU

İspanya: 6 puan

Gürcistan: 3 puan

Türkiye: 3 puan

Bulgaristan: 0 puan

Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 A Milli Takım maç takvimi - 4. Resim

