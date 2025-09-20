Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 A Milli Takım maç takvimi
Ay-yıldızlıların 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Türkiye, Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'a konuk oluyor. A Milli Futbol Takımı'nın mutlak galibiyet için sahaya çıkacağı tarihi mücadele öncesinde, “Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları araştırılıyor.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Türkiye, Sofya’da oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak gruptan çıkmayı hedefliyor. Peki, Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bulgaristan-Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi günü Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak. Mücadelede ilk düdük saat 21:45'te çalacak. 86 milyonun heyecanla seyredeceği karşılaşma TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
2025 A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye (Sofya, 21:45)
14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan (Kocaeli, 21:45)
15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan (Ankara, 20:00)
18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye (Sevilla, 22:45)
2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU PUAN DURUMU
İspanya: 6 puan
Gürcistan: 3 puan
Türkiye: 3 puan
Bulgaristan: 0 puan