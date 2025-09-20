Türk voleybolunda tarihi bir gün: Şaşırtmaya devam edeceğiz

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek, tarihinde ilk kez çeyrek finalist oldu. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye'de voleybol adına önemli bir gün yaşandığını belirtti.

"TÜRKİYE'DE VOLEYBOL ZİYAFETİ YAŞANIYOR"

Voleybolda elde edilen başarılara değinen Üstündağ, "Türkiye'de voleybol ziyafeti yaşanıyor. Voleybolun güzellikleri yaşanıyor. A Milli Erkek Takımı'nın tarihinde ilk kez çeyrek finale kalması tarihi bir başarı. Bu da tarihi bir gün. Ama biz bunlarla yetinmeyeceğiz. Aslında yolumuz uzun. Daha büyük başarılara imza atmak için bu süreci, bu sürdürülebilirliği devam ettirmek istiyoruz. İnşallah kürsüde yer alarak bu takım ülkeye dönecektir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BİR VOLEYBOL ÜLKESİ OLUDUNU İSPATLADI"

Ay-yıldızlı takımın mücadelesiyle uluslararası arenada dikkati çektiğini vurgulayan Üstündağ, "Polonya-Kanada maçını bekleyeceğiz. Voleybol bu, belli olmuyor. Çünkü 4-5 tane sürpriz takım elendi. Burada da bu tempo, istek, oyun dünya voleybolundaki otoriterleri şaşırttı. Şaşırtmaya devam edeceğiz. Türkiye, sadece kadın değil, erkek voleybolunda da neler yapabildiğini, nasıl bir voleybol ülkesi olduğunu, her iki takımıyla, altyapısıyla, kurumsallığıyla, her şeyiyle her geçen gün ispatladı. Ben evlatlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık" dedi.

"BELKİ DE BU BAŞARIYA BİRKAÇ YIL ÖNCEDEN BAŞLAYACAKTIK"

Geçmişte yaşanan sakatlıklara rağmen milli takımın büyük bir mücadele sergilediğini dile getiren Mehmet Akif Üstündağ, "Erkek voleybolu belki de bu başarıya birkaç yıl önceden başlayacaktı ama şanssızlıklar yaşadık. Biliyorsunuz çok ciddi sakatlıklar verdik. Burada yine sakatlarımız var ama tam takım gibi göründüğümüz bir süreç ve güzel oyun. İstek, arzu, kızların dünya ikinciliği, basketbolda Avrupa finali, her gün ekranları başında sporla yatıp sporla kalkıyor ülke. Dolayısıyla bu da takıma pozitif sinerji yansıdı. Ben çok mutluyum, çok da gururluyum" değerlendirmesini yaptı.