Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti

- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları&#039;nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Filenin Sultanları’nı makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti - 1. Resim

