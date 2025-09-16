Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Adem Bona arasında gülümseten diyalog: Türkçeyi kaptı

- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Adem Bona arasında gülümseten diyalog: Türkçeyi kaptı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Nijerya asıllı Türk basketbolcu Adem Bona ile yaşadığı diyalog gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, A Milli Basketbol Takımı'yla bir araya geldiklerini belirtti.

"BU SENE FARKLI BİR MİLLİ TAKIM İZLEDİK"

"2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda olağanüstü bir mücadele ortaya koyan, 24 yıllık hasretin ardından ülkemize basketbolda final heyecanı yaşatan sporcularımızı tekrar tebrik ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, bu sene çok farklı bir turnuva ve çok farklı bir milli takım izlediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Adem Bona arasında gülümseten diyalog: Türkçeyi kaptı - 1. Resim

"BASKETBOLDA FEVKALADE BİR İVME YAKALADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi Avrupa'da temsil etmekte gösterdiği başarı için yöneticilerimize, teknik ekibimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Çok yaklaşmışken uzanamadığımız kupa için elbette biraz üzgünüz. Ama şurası da bir gerçek ki basketbolda fevkalade bir ivme yakaladık. Bunu güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor. Bu sene kıl payı kaçırdığımız Avrupa şampiyonluğunu inşallah sonraki yıllarda elde edeceğimize inanıyorum. 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası'na da katılıp turnuvanın en güçlü takımı olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN'DAN ADEM BONA'YA: TÜRKÇEYİ DE KAPTI

Milli sporcuları tek tek tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Nijerya asıllı Türk basketbolcu Adem Bona ile arasındaki diyalog gülümsetti. 

Erdoğan'ın, İngilizce nasılsın sorusuna Türkçe cevap veren Adem Bona, "İyiyim abi, sen nasılsın?" derken gülüşmelere neden oldu. 

Adem Bona'nın Türkçe cevap vermesinin ardından gülümseyen Erdoğan, "Türkçeyi de kaptı" dedi. 

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.

