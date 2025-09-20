Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdık: Türkiye çeyrek finalde

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nda G Grubu'nu 3'te 3 ile lider tamamlayan Türkiye, TSİ 10.30'da başlayan zorlu sınav sonunda Hollanda engelini de geçti. Mall of Asia Arena'da rakibini 3-1 mağlup eden Ay-yıldızlılar, tarihi bir başarıya imza attı ve çeyrek finalist oldu.

3'TE 3 SONRASI BİR ZAFER DAHA

Slobodan Kovac yönetimindeki Milli Takım; Japonya, Kanada ve Libya karşısında sadece bir set verip, şampiyonada ilk defa 3'te 3 yapmıştı.

Filenin Efeleri, B Grubu'ndaki liderlik maçında Polonya'ya 3-1 yenilip, grup 2'ncisi olan Hollanda karşısında galibiyet serisini sürdürdü. Setler 27-29, 23-25, 16-25, 19-25 sonuçlandı.

YARI FİNALDE RAKİP: POLONYA - KANADA EŞLEŞMESİNİN GALİBİ

Erkekler Voleybol Şampiyonası'na 5'inci defa katılan Milli Takım, 2022 yılında 11'incilik ile en iyi derecesini elde etmişti. Organizasyon tarihinde ilk kez son 8'e kalan Türkiye, Polonya - Kanada eşleşmesinin galibi ile yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

HOLLANDA - TÜRKİYE: 1-3

1. SET SONUCU: 27-29

2. SET SONUCU: 23-25

3. SET SONUCU: 16-25

4. SET SONUCU: 19-25