Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdık: Türkiye çeyrek finalde
Slobodan Kovac'ın başantrenörlüğünü yaptığı Filenin Efeleri, FIVB Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final için Hollanda karşısına çıktı. Türkiye, geriye düştüğü son 16 turu mücadelesini 3-1 kazandı ve organizasyon tarihinde ilk kez adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.
Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nda G Grubu'nu 3'te 3 ile lider tamamlayan Türkiye, TSİ 10.30'da başlayan zorlu sınav sonunda Hollanda engelini de geçti. Mall of Asia Arena'da rakibini 3-1 mağlup eden Ay-yıldızlılar, tarihi bir başarıya imza attı ve çeyrek finalist oldu.
3'TE 3 SONRASI BİR ZAFER DAHA
Slobodan Kovac yönetimindeki Milli Takım; Japonya, Kanada ve Libya karşısında sadece bir set verip, şampiyonada ilk defa 3'te 3 yapmıştı.
Filenin Efeleri, B Grubu'ndaki liderlik maçında Polonya'ya 3-1 yenilip, grup 2'ncisi olan Hollanda karşısında galibiyet serisini sürdürdü. Setler 27-29, 23-25, 16-25, 19-25 sonuçlandı.
YARI FİNALDE RAKİP: POLONYA - KANADA EŞLEŞMESİNİN GALİBİ
Erkekler Voleybol Şampiyonası'na 5'inci defa katılan Milli Takım, 2022 yılında 11'incilik ile en iyi derecesini elde etmişti. Organizasyon tarihinde ilk kez son 8'e kalan Türkiye, Polonya - Kanada eşleşmesinin galibi ile yarı finale yükselmek için mücadele edecek.
HOLLANDA - TÜRKİYE: 1-3
1. SET SONUCU: 27-29
2. SET SONUCU: 23-25
3. SET SONUCU: 16-25
4. SET SONUCU: 19-25