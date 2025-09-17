Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Dünya Şampiyonası'nda 3'te 3! Filenin Efeleri namağlup grup lideri

Dünya Şampiyonası'nda 3'te 3! Filenin Efeleri namağlup grup lideri

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Şampiyonası&#039;nda 3&#039;te 3! Filenin Efeleri namağlup grup lideri
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 mağlup ederek, grup lideri olarak son 16 turuna çıktı.

Türkiye, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki 3'üncü ve son maçında Kanada ile karşılaştı. A Milli Takım, liderlik maçında rakibini 25-21, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 yendi. Bu sonuçla organizasyon tarihinde ilk defa 3'te 3 yapan Türkiye, grubunu namağlup lider tamamladı.

Dünya Şampiyonası'nda 3'te 3! Filenin Efeleri namağlup grup lideri - 1. Resim

Son 16 turunda mücadele edecek Ay-yıldızlılar, G Grubu'ndaki ilk iki maçında Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 yenmişti. 2025 Dünya Şampiyonası'nda ilk mağlubiyetini yaşayan Kanada, bir üst tura grup 2'ncisi olarak çıktı.

Türkiye, Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini 11'inci olduğu 2022 yılında elde etti.

Dünya Şampiyonası'nda 3'te 3! Filenin Efeleri namağlup grup lideri - 2. Resim

KANADA: 3 - TÜRKİYE: 3

Salon: Smart Araneta Coliseum
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Luis Gerardo Macias (Meksika)
Kanada: Heslinga, McCarthy, Vernon-Evans, Hoag, Gyimah, Herr (Currie, Ketrzynski, Elgert, Young, Howe)
Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Cafer Kirkit, Can Koç, Ahmet Tümer)
Setler: 21-25, 16-25, 25-27
Süre: 77 dakika (25, 19, 33)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Gazze’de iletişim koptu! İsrail ana hatları vurdu, internet kesildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray, Eintracht Frankfurt maçı öncesi son antrenmanını Osimhen’siz yaptı - SporGalatasaray, Eintracht Frankfurt maçı öncesi son antrenmanını Osimhen’siz yaptı2018'den sonra Beşiktaş'a döndü! Serkan Reçber'in yeni görevi açıklandı - Spor2018'den sonra Beşiktaş'a döndü! Yeni görevi açıklandıBaşkan Adalı madde madde açıkladı: İşte Abraham ve Toure'nin sözleşme detayları... - SporAbraham ve Toure'nin sözleşme detaylarıFark tam 10 kat! 41 günde 50 milyon, tek maçta 100 milyon TL - SporDudak uçuklatan fark! 41 günde 50, tek maçta 100 milyon TLSadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu - SporSadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli olduTepki yağıyor! Real Madrid - Marsilya maçında skandal karar - SporTepki yağıyor! Real Madrid maçında skandal karar
Sonraki Haber Yükleniyor...