Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladık: Filenin Efeleri set vermedi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya ile karşılaştı. G Grubu'nda mücadele eden Filenin Efeleri, ilk maçından 3-0 galip ayrıldı.
Türkiye, Filipinler'in Quezon kentinde Smart Araneta Coliseum'da oynanan G Grubu mücadelesinde Japonya'yı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, ilk seti 25-19, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti 25-19 kazandı.
Milli Takım, grubundaki ikinci maçını 15 Eylül Pazartesi günü TSİ 05.30'da Libya ile oynayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.
JAPONYA: 0 - TÜRKİYE: 3
Salon: Smart Araneta Coliseum
Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Luo Wensheng (Çin)
Japonya: Masaki Oya, Onodera, Ishikawa, Takahashi, Evbade-Dan, Miyaura (Yamamoto, Larry, Nishiyama, Kai, Nishimoto, Otsuka, Eiro)
Türkiye: Murat Yenipazar, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel, Can Koç)
Setler: 19-25, 23-25, 19-25
TÜRKİYE'NİN KADROSU
Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu