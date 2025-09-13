Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladık: Filenin Efeleri set vermedi

Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladık: Filenin Efeleri set vermedi

Güncelleme:
Dünya Şampiyonası&#039;na galibiyetle başladık: Filenin Efeleri set vermedi
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya ile karşılaştı. G Grubu'nda mücadele eden Filenin Efeleri, ilk maçından 3-0 galip ayrıldı.

Türkiye, Filipinler'in Quezon kentinde Smart Araneta Coliseum'da oynanan G Grubu mücadelesinde Japonya'yı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, ilk seti 25-19, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti 25-19 kazandı.

Milli Takım, grubundaki ikinci maçını 15 Eylül Pazartesi günü TSİ 05.30'da Libya ile oynayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladık: Filenin Efeleri set vermedi - 1. Resim

JAPONYA: 0 - TÜRKİYE: 3

Salon: Smart Araneta Coliseum
Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Luo Wensheng (Çin)
Japonya: Masaki Oya, Onodera, Ishikawa, Takahashi, Evbade-Dan, Miyaura (Yamamoto, Larry, Nishiyama, Kai, Nishimoto, Otsuka, Eiro)
Türkiye: Murat Yenipazar, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel, Can Koç)
Setler: 19-25, 23-25, 19-25

TÜRKİYE'NİN KADROSU

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

İsrail, Gazze’yi tamamen işgal etmek için yeni tahliye planı hazırladıOsmanlı döneminin ünlü ustası yaptı! 150 yıllık tespih araba fiyatına alıcısını bekliyor
