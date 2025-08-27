Dünya ordularında Türk imzası: Avustralya ve Filipinler'in nefes kesen tatbikatında T129 ATAK etkisi!

Avustralya ve Filipinler orduları, "Alon 25" tatbikatları kapsamında Filipinler’in Nueva Ecija kentinde "Birleşik Silahlar Canlı Atış Tatbikatı" gerçekleştirdi.

NEFES KESEN TATBİKATTA T129 ATAK ETKİSİ!

Tatbikatta Türk yapımı T129 ATAK taarruz helikopterlerinin yanı sıra ABD yapımı M777 obüsleri, FGM-148 Javelin tanksavar sistemleri, çeşitli zırhlı araçlar ve gelişmiş silahlar kullanıldı.

Filipinler Hava Kuvvetleri Komutanı Arthur Cordura, T129 ATAK taarruz helikopterlerinin envanterde kritik bir rol oynamaya devam edeceğini söyledi.

BUGÜNE KADAR DÜZENLENEN EN BÜYÜK TATBİKAT

Tatbikat, Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı’ndaki artan gerilimlerin ortasında, Avustralya ve Filipinler’in Hint-Pasifik’te savunma iş birliğini ve ortak askeri hazırlıklarını güçlendirme çabalarının parçası olarak gerçekleştirildi.

"Alon 25", iki ülke arasında bugüne kadar düzenlenen en büyük ortak askeri tatbikat olarak kayıtlara geçti.