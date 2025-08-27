Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dünya ordularında Türk imzası: Avustralya ve Filipinler'in nefes kesen tatbikatında T129 ATAK etkisi!

Dünya ordularında Türk imzası: Avustralya ve Filipinler'in nefes kesen tatbikatında T129 ATAK etkisi!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı’ndaki gerilimin artmasıyla, Avustralya ve Filipinler, "Alon 25" adı altında nefes kesen bir güvenlik tatbikatı gerçekleştirdi. Söz konusu tatbikatta, Türk yapımı T129 ATAK taarruz helikopterlerinin imzası da vardı. "Alon 25", iki ülke arasında bugüne kadar düzenlenen en büyük ortak askeri tatbikat olarak kayıtlara geçti.

Avustralya ve Filipinler orduları, "Alon 25" tatbikatları kapsamında Filipinler’in Nueva Ecija kentinde "Birleşik Silahlar Canlı Atış Tatbikatı" gerçekleştirdi.

Dünya ordularında Türk imzası: Avustralya ve Filipinler'in nefes kesen tatbikatında T129 ATAK etkisi! - 1. Resim

NEFES KESEN TATBİKATTA T129 ATAK ETKİSİ!

Tatbikatta Türk yapımı T129 ATAK taarruz helikopterlerinin yanı sıra ABD yapımı M777 obüsleri, FGM-148 Javelin tanksavar sistemleri, çeşitli zırhlı araçlar ve gelişmiş silahlar kullanıldı.

Dünya ordularında Türk imzası: Avustralya ve Filipinler'in nefes kesen tatbikatında T129 ATAK etkisi! - 2. Resim

Filipinler Hava Kuvvetleri Komutanı Arthur Cordura, T129 ATAK taarruz helikopterlerinin envanterde kritik bir rol oynamaya devam edeceğini söyledi.

Dünya ordularında Türk imzası: Avustralya ve Filipinler'in nefes kesen tatbikatında T129 ATAK etkisi! - 3. Resim

BUGÜNE KADAR DÜZENLENEN EN BÜYÜK TATBİKAT

Tatbikat, Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı’ndaki artan gerilimlerin ortasında, Avustralya ve Filipinler’in Hint-Pasifik’te savunma iş birliğini ve ortak askeri hazırlıklarını güçlendirme çabalarının parçası olarak gerçekleştirildi.

"Alon 25", iki ülke arasında bugüne kadar düzenlenen en büyük ortak askeri tatbikat olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Adana Tufanbeyli'de orman yangını
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nesimi'nin mezarı için Azerbaycan harekete geçti! Suriye'den taşınması gündemde - DünyaNesimi için Azerbaycan harekete geçtiKremlin’den NATO ve Ukrayna çıkışı: Asker konuşlandırılmasına karşıyız - DünyaKremlin'den çok sert NATO ve Ukrayna çıkışı!Afganistan'da yoldan çıkan otobüs devrildi! 25 kişi can verdi - DünyaAfganistan'da yoldan çıkan otobüs devrildi! 25 kişi can verdiŞiddetli yağış sel ve heyelan getirdi! Çok sayıda ölü var, köprü ve yollar yıkıldı - DünyaŞiddetli yağış sel ve heyelan getirdi!3 yaşındaki kız başına saplanan bıçakla hastaneye yürüyerek gitti! Şoke eden anlar - DünyaBaşına saplanan bıçakla hastaneye yürüyerek gitti!Gazze'ye büyük çıkarma! İsrail ablukasını kırmak için çok sayıda gemi yola çıkıyor - DünyaAblukayı kırmak için çok sayıda gemi yola çıkıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...