Çelik Kubbe’ye yeni süper güçler! Zaferler ayında bir müjde de ASELSAN'dan geliyor

EMRAH ÖZCAN - Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yılı kutlanırken ve 30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşırken bir müjdeli haber de ASELSAN’dan geldi. Alçak, orta ve yüksek irtifada entegre savunma sistemlerine sahip olan Çelik Kubbe yeteneklerine bir yenisini daha ekleyecek.

Bugün Millî Savunma Bakanlığı’na ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssünde Çelik Kubbe kapsamında yeni teslimatlar yapılacak. Gök Vatan’ın yeni oyuncusu Çelik Kubbe’nin yeni silahları merakla beklenirken, programda yeni tesis açılışları ve yeni Teknoloji Üssü Oğulbey’in temel atma töreni de gerçekleşecek.

SAVUNMANIN REKORLARI

“Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller” kapsamında düzenlenecek programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programda tarihî konuşmalarından birini daha yapması bekleniyor. Savunma sanayinde yerli ve millîlik oranı yüzde 83’lere yükselirken, bu alanda ihracat rakamları da her geçen gün artıyor.

2024 yılında ihracat 7,1 milyar dolara ulaşırken, savunma sanayii şirketleri ise uluslararası arenada her geçen gün daha da fazla kendini gösteriyor. Doğudan Batıya kuzeyden güneye dünyanın dört bir yanından Türk savunma sanayii ürünlerine talepler geliyor.

ÇELİK KUBBE’NİN ÖZELLİKLERİ

Çelik Kubbe ise birden fazla silah sisteminin entegre çalıştığı, çok katmanlı bir hava savunma mimarisi olarak öne çıkıyor. Sistem, sahip olduğu farklı kabiliyetlerle hem savunma hem de caydırıcılık açısından kritik bir rol üstleniyor. Katmanlı hava savunma sisteminin en alt katmanında KORKUT yer alıyor. Alçak irtifa hava savunma silahı olan KORKUT, özellikle kamikaze insansız hava araçları tehdidine karşı giderek daha önemli hâle geliyor.

EN ÜSTTE “SİPER” VAR

Çelik Kubbe’nin en üst katmanında ise SİPER bulunuyor. 150 kilometre ve üzerindeki menziliyle dikkat çeken sistemin ikinci versiyonunun yıl sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor. SİPER-2 savaş uçakları, seyir füzeleri ve havadan karaya mühimmatlara karşı etkin angajman sağlayacak.

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde düzenlenen IDEF-2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda Çelik Kubbe’ye dâhil Ejderha, Koral, Turan, Gürz ve Göktan olmak üzere beş yeni sistem görücüye çıkmıştı.