Ejderha, Koral 200, Gürz ve Turan özellikleri neler? Çelik Kubbe'ye eklendi

ASELSAN, IDEF 2025'te Çelik Kubbe hava savunma sistemine eklenen Ejderha, Koral 200, Gürz, Turan ve GÖKTAN sistemlerini tanıttı. Ejderha, Koral 200, Gürz ve Turan özellikleri merak ediliyor.

Türkiye’nin savunma sanayiindeki lider kuruluşu ASELSAN, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda, Ejderha, Koral 200, Gürz, Turan ve GÖKTAN, modern harp sahasının değişen tehditlerine karşı yenilikçi çözümler sunuyor.

Elektromanyetik kalkan oluşturan Ejderha, düşman radarlarını kör eden Koral 200, insansız savunma sistemi Gürz, yapay zeka destekli Turan ve hassas vuruş kabiliyetli Göktan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne güç katıyor.

ÇELİK KUBBE'YE EKLENEN 5 YENİ SİSTEM HANGİSİ?

ASELSAN, IDEF 2025’te Çelik Kubbe hava savunma sistemine entegre edilen beş yeni sistemi tanıttı: GÖKTAN, Ejderha, Koral 200, Turan ve Gürz.

Bu beş yeni sistem HİSAR, SİPER ve KORKUT gibi mevcut unsurların seri üretimine ek olarak, elektromanyetik, bilişsel ve fiziksel katmanlarda savunma kabiliyetini artırıyor.

EJDERHA ÖZELLİKLERİ

Ejderha, elektromanyetik katmandaki tehditleri sürü ve kamikaze dronları, saldırı tipleri değişen yeni hava araçlarını yeni bir anlayışla bertaraf ediyor. Yüksek güçte elektronik dalga teknolojisi olduğuna dikkat çekildi. Çelik Kubbe'ye önemli bir kalkan olacağı belirtildi.

Yeni Nesil Anti-İHA Sistemi olan Ejderha, dronların yanı sıra mini/mikro İHA'ları mikrodalgayla etkisiz hale getirebiliyor. Ejderha, orijinal tasarımı ve yüksek mobilite özellikleri sayesinde sahada hızlı konuşlanma sağlıyor.

KORAL 200 ÖZELLİKLERİ

Koral 200, yeni versiyonu sayesinde elektromanyetik katmanda daha uzağın duyulabiliyor.

Düşman hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirebilen bu sistem, taarruz anında hava harekatının etkin şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Milli elektronik harbin geldiği en ileri noktanın eseri olan KORAL 200, düşman hava savunmasını susturabiliyor. Tehdit sinyallerine karşı stratejik üstünlük sunan KORAL, taarruza hava üstünlüğü kazandıran özelliği ile öne çıkıyor.

GÜRZ ÖZELLİKLERİ

GÜRZ, çok alçak ve alçak irtifa tehditlerine karşı geliştirilen insansız hava savunma sistemidir.

GÜRZ İnsansız Hava Savunma Sistemi, tanımlanan lokasyona uzak komuta istasyonu üzerinden uzak kontrolle veya içinde barındırdığı yapay zeka ile intikal edebilme yeteneğine sahip çok kısa menzilli hava savunma sistemi olarak dikkati çekiyor.

GÜRZ, üzerinde bulunan çok kısa menzilli füzelerle 8 kilometreye kadar menzili dahilinde sabit ve döner kanatlı uçaklara, havadan karaya füzelere ve sınıf 2 İHA'lara karşı hava savunma görevini icra edebiliyor.

TURAN ÖZELLİKLERİ

Taktik sahada kesintisiz haberleşme sağlayan TURAN Sistemi, birliklerin operasyonlarında ihtiyaç duyduğu tüm haberleşme hizmetlerini entegre sistem çözümüyle karşılıyor.

TURAN, hareket halinde ve IP tabanlı haberleşme kabiliyetine sahip bulunuyor. İletişimi, uzun menzilli yüksek hızlı bağlantıları ve sağlam şifrelemeyi mümkün kılan TURAN, kusursuz koordinasyon sağlıyor. Çelik Kubbe'nin temel yapı taşlarından biri.