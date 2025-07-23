Aselsan GÖKTAN özellikleri neler, menzili ne kadar?

ASELSAN, IDEF 2025'te tanıttığı GÖKTAN sistemiyle kara tabanlı hassas vuruş kabiliyetini bir üst seviyeye taşıdı. Çelik Kubbe sistemine entegre edilen GÖKTAN mühimmat sistemi IDEF fuarının en çok dikkat çeken sistemlerinden biri oldu.

GÖKTAN özellikleri neler, menzili ne kadar merak edildi. Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli yer edinen ASELSAN, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) Çelik Kubbe hava savunma sistemine entegre ettiği beş yeni teknolojiyi tanıttı. Bunlardan GÖKTAN, karadan karaya hassas vuruş kabiliyetiyle fuarın en çok konuşulan sistemlerinden biri oldu.

GÖKTAN ÖZELLİKLERİ NELER?

GÖKTAN, ASELSAN’ın Dkaradan karaya atılan yeni nesil güdümlü mühimmat sistemidir ve TOLUN mühimmatının roket motoruyla entegre edilmesiyle yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti kazanıyor.

Sistem, 360 derece angajmanla, 6 mühimmat atışına uygun şekilde hedefe ulaşıyor.

GNSS karıştırmasına dirençli yapısı ve ters istikamete atış yeteneğine sahip.

Modüler ve mobil yapısı, seyir noktası tanımlı hedefleme ve sıralı atış özellikleriyle öne çıkıyor.

ASELSAN GÖKTAN MENZİLİ NE KADAR?

"GÖKTAN'la hedefe tam isabet" sözleriyle tanıtılan GÖKTAN, hassas vuruş kabiliyetiyle yeni nesil güç olarak tanımlanıyor. GÖKTAN, stratejik ve nokta atışı yapabilen bir harp sistemi olarak öne çıkıyor. Geliştirilmiş menzili ile dikkat çekiyor.

Karadan karaya atılan, yüksek hassasiyete sahip güdümlü mühimmat sistemi. Hedefleri nokta atışıyla vurmak üzere geliştirildi.