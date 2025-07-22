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Tayfun Block 4 balistik füze özellikleri neler?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tayfun Block 4 balistik füze özellikleri neler?
Türkiye, Savunma, Füze, Roketsan, Balistik Füze, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ROKETSAN, IDEF 2025'te Türkiye'nin ilk hipersonik balistik füzesi Tayfun Block 4'ü tanıttı. 3 bin km menzilli Tayfun Block 4, Türk savunma sanayiinin gücünü bir kez daha ortaya koydu.

22-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), Türk savunma sanayiinin liderlerinden ROKETSAN'IN yeni nesil füzelerine sahne oldu. Yeni yeni sistem arasında bulunan Tayfun Block 4 balistik füze özellikleri öne çıktı. 

TAYFUN BLOCK 4 BALİSTİK FÜZE ÖZELLİKLERİ NELER?

Tayfun Block 4, Türkiye’nin ilk hipersonik balistik füzesi olarak IDEF 2025’te tanıtıldı.

3.000 km menziliyle Türk savunma sanayiinin en uzun menzilli sistemi oldu.

10 metre uzunluğunda, 938 mm çapında ve 7.2 ton ağırlığında olan füze, Mach 5’in üzerindeki hızlarıyla hava savunma sistemlerini etkisiz kılıyor.

Gelişmiş Go-onto-location (GOLIS) navigasyon sistemi ve anti-jamming teknolojisi sayesinde GPS kesintilerinde bile 5 metrelik hassasiyetle hedef vurabiliyor.

Füze, stratejik hedefler olan hava savunma sistemleri, komuta kontrol merkezleri ve askeri tesisleri imha etmek için tasarlandı. 

Füze yüksek irtifalarda etkin çalışabilme ve çok amaçlı savaş başlığıyla donatılmış olmasıyla öne çıkıyor. 

Tayfun Block 4 balistik füze özellikleri neler? - 1. Resim

TAYFUN BLOCK 4 FÜZESİNİN MENZİLİ NE KADAR?

Tayfun Block 4, Türkiye’nin ilk hipersonik balistik füzesi olup 3.000 km menzile sahip. Mach 5’in üzerinde hızlara ulaşabilen füze, stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle vurabiliyor

ROKETSAN'IN IDEF 2025'TE TANITTIĞI FÜZELER

ROKETSAN, IDEF 2025’te Tayfun Block 4’ün yanı sıra altı yenilikçi sistemi daha tanıttı: Gökbora, Akata, Eren, İHA-300, 300 Er ve Şimşek-2.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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