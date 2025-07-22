Murat İkinci kimdir, nereli? ROKETSAN Genel Müdürü'nün kariyeri ve biyografisi

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, IDEF 2025'te tanıtılan ÖKBORA, Akata, Tayfun BLOCK-4, İHA-300, Eren ve Şimşek-2 gibi Türk savunma sanayi ürünlerini tanıttı. Kamuoyu tarafından Murat İkinci nereli, kimdir merak ediliyor.

Murat İkinci kimdir, nereli araştırılıyor. Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşlarından ROKETSAN'ın Genel Müdürü Murat İkinci, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2024 sergilenen yeni nesil füze ve mühimmatlarla bir kez daha adından söz ettirdi.

MURAT İKİNCİ KİMDİR?

Murat İkinci, 1973 yılında doğdu. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1996'da mezun oldu. Aynı üniversiteden yüksek lisans derecesini 1998'de aldı ve 2010 yılında ise İşletme Fakültesi’nde Executive MBA eğitimini tamamladı.

Kariyerine 1996-1998 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başlayan İkinci, 1997-1998 arasında HAVELSAN’da Yazılım Mühendisi olarak çalıştı ve 2000 yılında STM Savunma Teknolojileri’nde Bilgisayar Mühendisi olarak görev aldı.

STM'de çeşitli görevler alan İkinci, 2018-2020 yılları arasında STM Genel Müdürlüğü yaptı.

1 Temmuz 2020’den itibaren ROKETSAN Genel Müdürü olarak görev yapan İkinci, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Savunma ve Güvenlik Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

İleri derecede İngilizce bilen İkinci, evli ve 2 çocuk babasıdır.

ROKETSAN GENEL MÜDÜRÜ MURAT İKİNCİ NERELİ?

Murat İkinci'nin nereli olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak kendisi Ankara'da doğup büyümüş ve eğitimini burada tamamlamıştır.