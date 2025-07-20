Dünyada bir ilk! Çin, Ay’da Güneş enerjisiyle roket yakıtı üretti

Çin, Ay’ın güney kutbuna gerçekleştirdiği başarılı görevlerin ardından şimdi de Ay toprağından Güneş enerjisi kullanarak roket yakıtı üretmeyi başardı.

Çinli bilim insanları, Ay yüzeyinde kalıcı insan yerleşimleri kurma hedefi doğrultusunda büyük bir bilimsel başarıya imza attı.

Hong Kong Çin Üniversitesi’nden Lu Wang liderliğindeki araştırma ekibi, Ay toprağından (regolit) su, oksijen ve roket yakıtı olarak kullanılabilecek metan üretmeyi başardı.

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GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN REAKTÖR GELİŞTİRDİLER

Ay toprağı üzerinde yapılan deneylerde, güneş ışığını kullanarak toprak içindeki suyu serbest bırakan ve bu suyu karbondioksit ile tepkimeye sokarak metan ve oksijen üreten entegre bir sistem kuruldu.

Lu Wang, “Aydan su çıkarma ve fototermal karbondioksit katalizinin tek adımda entegrasyonu, enerji kullanım verimliliğini artırabilir ve altyapı geliştirme maliyetini ve karmaşıklığını azaltabilir” dedi.

Çin, Ay’ın güney kutbuna gerçekleştirdiği başarılı görevlerin ardından şimdi de Ay toprağından Güneş enerjisi kullanarak roket yakıtı üretmeyi başardı.

CHANG'E 5 ÖRNEKLERİYLE TEST EDİLDİ

Araştırma, Çin’in Chang’e 5 görevinden elde edilen simüle regolit örnekleriyle laboratuvar ortamında gerçekleştirildi. Ay’dan getirilen orjinal örnekler ise bozulmamaları için doğrudan deneylerde kullanılmadı.

Ay toprağında bulunan ilmenit minerali, bu süreçte hem katalizör görevi gördü hem de içindeki suyun salınmasını sağladı. Güneş enerjisiyle çalışan reaktör, regoliti 200°C’ye kadar ısıtarak reaksiyonu başlattı. Reaksiyon sonucu, astronotların soluduğu CO₂ ile birleşen su, oksijen ve metana dönüştürüldü.

Chang'e-5 misyonunun ay örnekleri.

METAN: AY'DA ÜRETİLEBİLECEK İDEAL ROKET YAKITI

Metan, sabit tutulması sıvı hidrojen kadar zor olmayan, daha pratik bir roket yakıtı olarak öne çıkıyor. Çin’in Landspace şirketi gibi pek çok özel uzay şirketi, halihazırda metanla çalışan roketler geliştiriyor.

Central Florida Üniversitesi’nden gezegen fizikçisi Philip Metzger, "Burada yeni olan şey, karbondioksit moleküllerini kırmak ve metan üretmek için çıkarılan suyla birleştirmek amacıyla ay toprağının katalizör olarak kullanılmasıdır" dedi.

ZORLUKLAR SÜRÜYOR: AY'DAKİ KOŞULLAR TEST EDİLECEK

Çinli ekip, yöntemin teoride başarılı olduğunu ancak Ay yüzeyindeki zorlu koşullarda ölçeklenmesinin ciddi teknik sorunlar doğurabileceğini belirtti.

Sıcaklık dalgalanmaları, vakum, yoğun güneş radyasyonu ve düşük yerçekimi gibi faktörler sürecin uygulanabilirliğini sınırlandırıyor.