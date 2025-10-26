Akıllı robot süpürge casus çıktı! Uzaktan ‘öldürme’ komutu verilmiş

Amerika’da bir mühendis, akıllı süpürgesinin evinin gizli haritasını dışarıya gönderdiğini fark edince hayatının şokunu yaşadı.

CASUS GİBİ KULLANILMIŞ

Bilgisayar programcısı Harishankar Narayanan, 300 dolarlık iLife A11 model akıllı süpürgesinin evinden sürekli veri gönderdiğini fark etti.

Cihazın ağ trafiğini izleyen Narayanan, “dünyanın öbür ucundaki” sunuculara sürekli veri akışı yapıldığını keşfetti.

“Robot süpürgem üreticisiyle sürekli iletişim halindeydi. İznim olmadan günlükleri ve verilerimi gönderiyordu.” diyen mühendis, cihazın veri iletimini kesince süpürgenin aniden çalışmayı durdurduğunu söyledi.

UZAKTAN 'ÖLDÜRME' KOMUTU!

Cihazı tamir merkezine gönderen Narayanan, “Burada mükemmel çalışıyor.” cevabını aldı. Ancak süpürge evine dönünce yeniden bozuldu. Bunun üzerine cihazı parçalayıp inceleyen mühendis, şok edici gerçeği ortaya çıkardı:

“Birisi ya da bir şey, süpürgeme uzaktan ‘öldürme komutu’ vermişti.”

Süpürge, Google’ın açık kaynaklı “Cartographer” yazılımını kullanarak evin üç boyutlu haritasını çıkarıyor ve bu verileri üretici şirkete gönderiyordu.

"EVİMİZDEKİ CİHAZLAR SİLAHA DÖNÜŞEBİLİR"

Narayanan, “Komut dosyasını tersine çevirdim, süpürge anında yeniden çalıştı. Şirket cihazı uzaktan devre dışı bırakmıştı.” dedi.

Mühendis, benzer sistemlerin birçok akıllı süpürgede bulunduğunu belirterek uyardı:

"Evlerimiz kameralar, mikrofonlar ve sensörlerle dolu. Tek bir kod satırıyla bunların hepsi bize karşı silaha dönüşebilir."