Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, maç kadrosu belli oldu mu? Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu!
Trendyol Süper Lig’de heyecan 10. haftada oynanacak Kasımpaşa - Beşiktaş karşılaşmasıyla devam ediyor. Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, maç kadrosu belli oldu mu sorgulanırken müsabakayı Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği açıklandı.
Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, maç kadrosu belli oldu mu merakla araştırılıyor. 9 maç sonunda 16 puan toplayan siyah-beyazlılar, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Rakip ağlara 15 gol gönderen Beşiktaş, kalesinde 11 gol gördü.
Son dönemde istediği sonuçları alamayan Kasımpaşa 9 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi topladığı 9 puanla ligin alt sıralarında yer alırken son 5 maçta yalnızca 1 kez kazanabildi.
KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyopr. Kasımpaşa Beşiktaş maçı 26 Ekim Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.
KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele futbolseverler tarafından canlı izlenebilecek. Maç TOD TV ve beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olarak açıklandı.
KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU BELLİ OLDU MU?
İki takım da maç öncesi hazırlıklarını sürdürürken Beşiktaş’ta Rafa Silva’nın sakatlığı nedeniyle durumu belirsizliğini koruyor.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetimindeki siyah-beyazlıalar deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor.
Ev sahibi Kasımpaşa ise kendi sahasında alacağı bir galibiyetle alt sıralardan kurtulmak istiyor. Maç kadroları teknik ekiplerin son antrenman sonrası vereceği kararlarla netleşecek.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Galatasaray - 25 puan
Trabzonspor - 20 puan
Fenerbahçe - 19 puan
Gaziantep FK - 17 puan
Göztepe - 16 puan
Beşiktaş - 16 puan
Samsunspor - 16 puan
Alanyaspor - 13 puan
Konyaspor - 11 puan
Antalyaspor - 10 puan
Çaykur Rizespor - 9 puan
Kasımpaşa - 9 puan