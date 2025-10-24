Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, maç kadrosu belli oldu mu? Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu!

Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, maç kadrosu belli oldu mu merakla araştırılıyor. 9 maç sonunda 16 puan toplayan siyah-beyazlılar, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Rakip ağlara 15 gol gönderen Beşiktaş, kalesinde 11 gol gördü.

Son dönemde istediği sonuçları alamayan Kasımpaşa 9 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi topladığı 9 puanla ligin alt sıralarında yer alırken son 5 maçta yalnızca 1 kez kazanabildi.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyopr. Kasımpaşa Beşiktaş maçı 26 Ekim Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele futbolseverler tarafından canlı izlenebilecek. Maç TOD TV ve beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olarak açıklandı.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU BELLİ OLDU MU?

İki takım da maç öncesi hazırlıklarını sürdürürken Beşiktaş’ta Rafa Silva’nın sakatlığı nedeniyle durumu belirsizliğini koruyor.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetimindeki siyah-beyazlıalar deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor.

Ev sahibi Kasımpaşa ise kendi sahasında alacağı bir galibiyetle alt sıralardan kurtulmak istiyor. Maç kadroları teknik ekiplerin son antrenman sonrası vereceği kararlarla netleşecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Galatasaray - 25 puan

Trabzonspor - 20 puan

Fenerbahçe - 19 puan

Gaziantep FK - 17 puan

Göztepe - 16 puan

Beşiktaş - 16 puan

Samsunspor - 16 puan

Alanyaspor - 13 puan

Konyaspor - 11 puan

Antalyaspor - 10 puan

Çaykur Rizespor - 9 puan

Kasımpaşa - 9 puan