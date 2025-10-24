Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rafa Silva sakatlandı mı, Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Beşiktaş'tan açıklama geldi!

Rafa Silva sakatlandı mı, Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Beşiktaş'tan açıklama geldi!

Rafa Silva sakatlandı mı, Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Beşiktaş&#039;tan açıklama geldi!
Beşiktaş’ta Portekizli yıldız Rafa Silva’nın sağlık durumu endişeye neden oldu. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun Konyaspor maçının ardından kas problemi yaşadığını açıkladı. Rafa Silva sakatlandı mı, Kasımpaşa maçında oynayacak mı soruları ise gündemde yerini buldu.

Rafa Silva sakatlandı mı Kasımpaşa maçında oynayacak mı merak ediliyor. Takımın hücum hattında önemli rol üstlenen Silva’nın Kasımpaşa maçı öncesinde antrenmanda yer almaması ise dikkatleri çekti.

Rafa Silva sakatlandı mı, Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Beşiktaş'tan açıklama geldi! - 1. Resim

RAFA SİLVA SAKATLANDI MI?

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Konyaspor maçı sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle gündeme geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada Rafa Silva'nın her iki alt baldır adalesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edildiği bildirildi.

Konyaspor maçının ardından ağrı ve sertlik hisseden Silva’nın durumunun kontrol altına alındığı ve tedavi sürecine sağlık ekibi tarafından başlandığı açıklandı.

Rafa Silva sakatlandı mı, Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Beşiktaş'tan açıklama geldi! - 2. Resim

RAFA SİLVA KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Rafa Silva sakatlığı nedeniyle Beşiktaş’ın son antrenmanında takımla birlikte çalışmadı. Oyuncunun Kasımpaşa karşısında forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Teknik heyet, yıldız futbolcunun son durumunu maç günü yapılacak sağlık kontrollerinin ardından değerlendirecek. Tedavisi süren Silva’nın Kasımpaşa deplasmanında riske edilmemesi de ihtimaller arasında yer alıyor.

Rafa Silva sakatlandı mı, Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Beşiktaş'tan açıklama geldi! - 3. Resim

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak Kasımpaşa - Beşiktaş karşılaşması 26 Ekim Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. İstanbul’da oynanacak mücadele TOD TV ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

