Sonbahar sertleşiyor, kar sürprizi yolda! Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı

Sonbahar sertleşiyor, kar sürprizi yolda! Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sonbahar sertleşiyor, kar sürprizi yolda! Meteoroloji&#039;den hafta sonu için kritik uyarı
Hava Durumu, Yağış, Kar, Sonbahar, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Soğuk ve yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek, pazartesinden itibaren ise yeni dalga yurda giriş yapacak. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, İstanbul, Ankara ve İzmir'de önümüzdeki günlerde beklenen hava durumunu tek tek açıkladı; kar ve sağanak beklenen bölgeler uyarılarını sıraladı. İşte detaylar...

Ekim ayının son günlerinde etkisini hissettirmeye başlayan soğuklar, sağanak yağışı da beraberinde getirdi. Birçok bölgede etkili olan yağışlar, bugün İstanbul'da gök gürültülü olarak görülecek. Uyarılar peş peşe gelirken, Meteoroloji önümüzdeki haftanın hava durumuna dair tahminlerini açıkladı.

HAFTA SONU DA SÜRECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, akşam saatlerinde İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde sağanak yağışların kuvvetli olmasının beklendiğini söyledi. Macit, "Özellikle Marmara'nın doğusunda gece saatlerinde Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli yağışlar bekleniyor. Cumartesi günü ise Karadeniz Bölgesi'nin tamamında, Marmara'da, Ege'de, Batı Karadeniz'in tamamında; Bolu, Zonguldak, özellikle de Bartın, Kastamonu, Sinop çevreleri ve Düzce'de yağış bekliyoruz. Bunun yanında da Sakarya'da ve Bursa çevrelerinde, Yalova'da kuvvetli yağışların olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

YER YER KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Vatandaşların sel ve su baskınına karşı dikkatli olmalarını isteyen Macit, "Pazar günü yağışlar doğuya doğru hareket ediyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak şeklinde yağışlarımız var. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer kar yağışları görebiliriz" dedi.

Sonbahar sertleşiyor, kar sürprizi yolda! Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı - 1. Resim

YENİ SAĞANAK DALGASI GELİYOR

"Yağışlı hava pazar günü ülkemizi terk ediyor ancak pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren yeni yağışlı havanın etkisine giriyoruz" diyen Macit, "Pazartesi günü Marmara'da, Kuzey Ege'de başlayacak yağışların salı ve çarşamba günü tüm yurtta aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Sonbahar sertleşiyor, kar sürprizi yolda! Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı - 2. Resim

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Macit, üç büyükşehir için beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin de şunları söyledi:

"Yurt genelinde hava sıcaklığının hafta sonunda ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Hafta ortasından itibaren azalarak mevsim normallerine ve yer yer altına düşeceğini tahmin ediyoruz.

Üç büyükşehri özetleyecek olursak;

  • İstanbul'da cuma günü akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar görebiliriz. Cumartesi günü yağış devam ediyor, pazar günü ara verecek, pazartesi günü tekrar akşam saatlerinde sağanak yağış bekliyoruz. Hava sıcaklığı 22 ile 24 derece civarında olacak.
  • Ankara'da cumartesi günü orta kuvvette sağanak yağışımız var. Pazar ve pazartesi günü yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı da 19 derece cumartesi, ancak pazartesi günü 23 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz.
  • İzmir'de de cumartesi sağanak yağışımız var. Pazar günü ara veriyor, pazartesi öğle saatlerinden itibaren tekrar sağanak yağışlı bir periyoda giriyoruz. Hava sıcaklığı da İzmir'de 24 ila 26 derece civarında olacak."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı

