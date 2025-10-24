Sonbahar sertleşiyor, kar sürprizi yolda! Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı

Ekim ayının son günlerinde etkisini hissettirmeye başlayan soğuklar, sağanak yağışı da beraberinde getirdi. Birçok bölgede etkili olan yağışlar, bugün İstanbul'da gök gürültülü olarak görülecek. Uyarılar peş peşe gelirken, Meteoroloji önümüzdeki haftanın hava durumuna dair tahminlerini açıkladı.

HAFTA SONU DA SÜRECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, akşam saatlerinde İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde sağanak yağışların kuvvetli olmasının beklendiğini söyledi. Macit, "Özellikle Marmara'nın doğusunda gece saatlerinde Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli yağışlar bekleniyor. Cumartesi günü ise Karadeniz Bölgesi'nin tamamında, Marmara'da, Ege'de, Batı Karadeniz'in tamamında; Bolu, Zonguldak, özellikle de Bartın, Kastamonu, Sinop çevreleri ve Düzce'de yağış bekliyoruz. Bunun yanında da Sakarya'da ve Bursa çevrelerinde, Yalova'da kuvvetli yağışların olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

YER YER KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Vatandaşların sel ve su baskınına karşı dikkatli olmalarını isteyen Macit, "Pazar günü yağışlar doğuya doğru hareket ediyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak şeklinde yağışlarımız var. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer kar yağışları görebiliriz" dedi.

YENİ SAĞANAK DALGASI GELİYOR

"Yağışlı hava pazar günü ülkemizi terk ediyor ancak pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren yeni yağışlı havanın etkisine giriyoruz" diyen Macit, "Pazartesi günü Marmara'da, Kuzey Ege'de başlayacak yağışların salı ve çarşamba günü tüm yurtta aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Macit, üç büyükşehir için beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin de şunları söyledi:

"Yurt genelinde hava sıcaklığının hafta sonunda ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Hafta ortasından itibaren azalarak mevsim normallerine ve yer yer altına düşeceğini tahmin ediyoruz.

Üç büyükşehri özetleyecek olursak;