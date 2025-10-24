İstanbullular için kritik uyarı geldi, Orhan Şen saat verdi: Bugün evinize erken gidin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Ekim 2025 hava durumu tahminlerine megakent İstanbul'u kuvvetli fırtına ve şiddetli sağanak konusunda uyardı. Kent için 'sarı kod' verilirken, açıklamalar da peş peşe geldi.

Meteoroloji, AKOM ve İçişleri Bakanlığı milyonlarca İstanbulluyu uyarırken, Prof. Dr. Orhan Şen ise saat verdi ve "Evinize erken gidin" dedi. İşte detaylar...

ORHAN ŞEN SAAT VERDİ

Prof. Dr. Orhan Şen, saat vererek milyonlarca İstanbulluyu uyardı. İstanbullular, bugün evinize erken gidin" diyen Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben 13.00 TV yayınından sonra eve dönüyorum. Bugün 15.00'ten sonra Trakya'dan başlayacak yağış. Akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar yaşamda olumsuzluklar yapabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı" ifadelerini kullandı.

AKOM İLÇE İLÇE UYARDI

AKOM'dan yapılan son dakika uyarısında İstanbul'un kritik ilçeleri tek tek sayıldı ve kritik açıklamada bulunuldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, beraberinde Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerimizden başlayarak cumartesi sabahı saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Batı ilçelerimizde başlayan yağışların akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir."

AVRUPA YAKASINI VURACAK

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise megakent için sarı kodlu uyarı verildiği hatırlatıldı.

Açıklama şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden sonra “İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan” itibaren başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere ilimiz genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

BAKANLIK DA PAYLAŞIM YAPTI

İçişleri Bakanlığı da X hesabından yaptığı paylaşımda

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre;

24 Ekim 2025 Cuma günü; kuzeybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden esmekte olan rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verdi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak, yurdun batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esecek.