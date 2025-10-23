Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 8 il için 'sarı kodlu' uyarı! Sağanak yağış geliyor

8 il için 'sarı kodlu' uyarı! Sağanak yağış geliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
8 il için &#039;sarı kodlu&#039; uyarı! Sağanak yağış geliyor
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji, Uyarı, Sağanak Yağış, Sel, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin batı bölgelerinde sağanak yağışlar etkili oluyor. Meteoroloji'nin ardından İçişleri Bakanlığı da 8 il için uyarıda bulundu. Bakanlık ani sel ve su baskını felaketlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı, Manisa, Aydın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir ve Çanakkale için "sarı" kodlu sağanak uyarısı verildiğini duyurdu.

8 il için 'sarı kodlu' uyarı! Sağanak yağış geliyor - 1. Resim

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün kıyı Ege'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Manisa ve Aydın'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

8 il için 'sarı kodlu' uyarı! Sağanak yağış geliyor - 2. Resim

TRAKVE VE EGE'DE SAĞANAK BEKLENİYOR 

Açıklamada, Edirne ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı, Balıkesir'in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olmasının beklendiği aktarıldı.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istenen açıklamada, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrailli Bakan Ben-Gvir insanlık sınırlarını bir kez daha aştı! Filistinli esirleri gösterip vahşetleriyle övündüFenerbahçe'nin Stuttgart maçı 11'i belli oldu: Yıldız isim geri döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir zamanlar denizlerde süzülen devler şimdi sergide: 'Okyanusun Devleri'ne yoğun ilgi! - Yaşam'Okyanusun Devleri'ne yoğun ilgi!Samsun’da kayıp genç korku salıyor… Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı: Herkes bu kişiyi bulsun - YaşamSamsun’da kayıp genç korku salıyor… Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı: Herkes bu kişiyi bulsunBüyükçekmece Gölü için çanlar çalıyor! Kuraklık başladı, su seviyesi diplerde - YaşamTehlike çanları çalıyor! Su seviyesi bitti bitecekTarihin kalbi 'Göbeklitepe'de yeni alan açılıyor! Heyecan dorukta: Ziyaretçiler gün saymaya başladı - YaşamTarihin kalbi 'Göbeklitepe'de yeni alan ziyarete açılıyor!Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Gören mezar sanıyor, gerçek ise bambaşka - YaşamGören mezar sanıyor, gerçek ise bambaşkaİstanbul'da merak uyandıran görüntü! Milyarlık projede tek o kurtuldu - YaşamDev projede tek o ağaç kurtuldu
Sonraki Haber Yükleniyor...