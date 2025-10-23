Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir'i sağanak vurdu! Yollar göle döndü, evleri su bastı

İzmir'i sağanak vurdu! Yollar göle döndü, evleri su bastı

İzmir'de etkili olan yağış hayatı felç etti. Foça ilçesinde birçok bölgede ev ve iş yerleri sular altında kalırken, rögarlar taşınca yollar adeta göle döndü.

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün dün yaptığı yağış uyarısı üzerine beklenen yağmur öğleye doğru kıyı ilçelerinde etkisini gösterdi. Özellikle Foça'da şiddetini artıran yağış hayatı felç etti.

Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağmur suları bir süre sonra sele dönüştü. Rögarların da taşmasıyla cadde ve sokaklar kullanılamaz hale gelirken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

İzmir'i sağanak vurdu! Yollar göle döndü, evleri su bastı - 1. Resim

BELEDİYEYE TEPKİ VAR

Bahçeler de tamamen sular altında kaldı ve halk evlerinden çıkamayacak duruma geldi. Kent sakinleri, meteorolojinin uyarılarına rağmen tedbir alamayan Foça Belediyesi'ne tepki gösterdi. Bölgede sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

