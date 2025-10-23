CHP'li eski yöneticiden çok konuşulacak iddia: 50'den fazla il başkanı maaşa bağlandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son dönemde yolsuzluk, rüşvet ve kurultay sürecinde yaşandığı iddia edilen usulsüzlüklerle gündeme geliyor. Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız’ın ifadelerinde, bazı parti yöneticileri ve belediye başkanlarının yolsuzluk ve rüşvet ağına karıştığı ileri sürüldü.

KURULTAYDA 'DELEGELERE PARA VERİLDİ' İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde, CHP içindeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin yeni ayrıntılar yer aldı. Belgelerde, parti içindeki bazı isimlerin maddi çıkar karşılığında usulsüz işlemler yaptığı iddia edildi. Partinin son kurultay sürecinde de benzer tartışmalar gündeme geldi. Bazı ifadelerde, delegelere oy tercihlerini etkilemek amacıyla para verildiği öne sürüldü.

"İL BAŞKANLARI MAAŞA BAĞLANDI"

CHP eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, TYT Türk’te katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uyanık, Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız’ın 2022’den itibaren 50’den fazla CHP’li il başkanını maaşa bağladığını iddia etti. Uyanık, "Aziz İhsan Aktaş, Ertan Yıldız, 2022'den başlamak kaydıyla CHP'li 50'den fazla il başkanını maaşa bağladınız mı bağlamadınız mı? Evet bağladılar. 50'nin üzerinde 2022'den sonra 52 tane il başkanını maaşa bağlandınız mı bağlamadınız mı?" ifadelerini kullandı.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE BAŞLADI"

Uyanık, bu uygulamanın dönemin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde başladığını öne sürerek, "Ne kadar maaşa bağladıklarını bilmiyorum, savcılıkta çıkacak. 2022'de başladılar bu işe, Kemal Bey zamanında başladılar bu işlere. Ertan Yıldız'ın ifadesinde de var." dedi.