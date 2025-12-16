Türkiye Gazetesi
Deli Deli küpeli nerede çekildi? Çekim yeri merak ediliyor
Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı kült film "Deli Del, Küpeli" bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicisiyle bir araya geldi. Birçok kişi, "Deli Deli küpeli nerede çekildi? " sorusunu gündeme taşıdı.
Renkli hikayesi ve dikkat çeken sahneleriyle bu akşam izleyicileri ekrana kilitleyen Deli Deli Küpeli filminin çekim yeri araştırılıyor.
DELİ DELİ KÜPELİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Deli Deli Küpeli filmi Bolu'nun Elmalık Köyü'nde çekilmiştir. 1986 yılında çekilen filmin oyuncuları arasında Kemal Sunal, Melike Zobu, Yavuzer Çetinkaya gibi isimler yer alıyor.
DELİ DELİ KÜPELİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Kemal Sunal- Deli kaymakam Şaban
Melike Zobu- Casus Hatice
Yavuzer Çetinkaya- Deli hakim
Yaman Okay- Eşkıya Yılanoğlu
Reha Yurdakul- Avukat Şeref Haktanır
İhsan Yüce- Deli çavuş
Sırrı Elitaş- Tefeci Mahmut Ağa
Renan Fosforoğlu- Tahrirat Katibi Şükrü
Uluer Süer- Tüccar Hacı Karamuratoğlu
Fatoş Sezer- Çukurovalı Çengi Afet
Erol Özkök- Fırıncı
Hakkı Kıvanç- Komutan
Hakkı Üstün- Başhekim
Bizi Takip Edin
YORUMLAR