Bu akşam popüler dizilerin yeni bölümleri, iddialı filmler ve eğlence programları izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Özellikle MasterChef'te Altın Kupa final heyecanı, programın takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte 16 Aralık TV yayın akışı...

Bu akşam televizyon karşısına geçecek olanlar, 16 Aralık ekrana gelecek yapımları araştırmaya başladı. Özellikle prime time kuşağında ekrana gelecek diziler, yarışmalar ve filmler öne çıkıyor.

Bu akşam hangi diziler var? 16 Aralık TV yayın akışı

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam 20.00'de ATV'de Gözleri Karadeniz, Kanal D'de Deli Deli Küpeli, NOW'da Kıskanmak, Show'da Rüya Gibi, Star'da Özür Dilerim, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve TV8'de MasterChef ekrana gelecek.

Bu akşam hangi diziler var? 16 Aralık TV yayın akışı

16 ARALIK 2025 SALI ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Gözleri KaraDeniz

Bu akşam hangi diziler var? 16 Aralık TV yayın akışı

16 ARALIK 2025 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Deli Deli Küpeli

22.00 Deli Deli Küpeli

Bu akşam hangi diziler var? 16 Aralık TV yayın akışı

16 ARALIK 2025 SALI NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak

23.30 Sakıncalı

Bu akşam hangi diziler var? 16 Aralık TV yayın akışı

16 ARALIK 2025 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.15 Bu Sabah

10.00 Sandık Kokusu

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Rüya Gibi

23.15 Rüya Gibi

Bu akşam hangi diziler var? 16 Aralık TV yayın akışı

16 ARALIK 2025 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Kiralık Aşk

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Özür Dilerim

22.15 Özür Dilerim

Bu akşam hangi diziler var? 16 Aralık TV yayın akışı

16 ARALIK 2025 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.20 Lezzetli Tavsiye

06.10 Kalk Gidelim

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Kasaba Doktoru

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

Bu akşam hangi diziler var? 16 Aralık TV yayın akışı

16 ARALIK 2025 SALI TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş’le Sence?

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

Haberle İlgili Daha Fazlası