Lütfü Savaş'tan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Lütfü Savaş'tan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bazı açıklamalarını gerekçe göstererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen tarafından savcılığa sunulan dilekçede, Özgür Özel'in 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Seçimli Kurultay'ın hükümsüzlüğüne ilişkin açılan davaya dair yaptığı açıklamaların "tehdit ve hakaret" içerdiği belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, kendisine yönelik suç duyurusunda bulunan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la ilgili şunları söylemişti:

"Ülkenin bu kadar derdi varken o lüzumsuz ismin yaptığı saçma sapan bir iş. Hazımsızlığın bu kadarı. Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur. Gün gelir bizim de dava açacağımız günler olur. Özgür Özel'i çok az tanımış. Yakından tanıtacağım kendisine. Mikroba niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz"

