Haberler > Gündem > "Yalnız bırakılırsam Ekrem'i yakarım!" CHP'de Rıza Akpolat itirafçı olabilir iddiası...

"Yalnız bırakılırsam Ekrem'i yakarım!" CHP'de Rıza Akpolat itirafçı olabilir iddiası...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'li Beşiktaş Belediyesinin yolsuzluk soruşturması sürüyor. Belediyede görevinden uzaklaştırılan başkan Rıza Akpolat hakkında CHP kulislerini hareketlendiren bir iddia geldi. Gazeteci Şamil Tayyar, TGRT Haber Medya Kritik programında suç örgütü soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Akpolat’ın, “Yalnız bırakmaya devam ederlerse Ekrem’i yakarım” dediğini ifade etti. Tayyar, bu sözlerin Akpolat’ın İmamoğlu aleyhine itirafçı olabileceği yönünde değerlendirildiğini ifade etti.

CHP’de belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması tartışmaları büyürken, parti içi gerilim yeni bir iddiayla yeniden alevlendi.

RIZA AKPOLAT, İMAMOĞLU ALEYHİNE İTİRAFÇI MI OLACAK?

TGRT Haber Medya Kritik programında konuya ilişkin dikkat çeken ifadelerde bulunan Gazeteci Şamil Tayyar, görevinden uzaklaştırılan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın, "kendisine sahip çıkılmaması halinde" Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında itirafçı olabileceği öne sürdü.

 "EKREM'İ YAKARIM' 

Tayyar, suç örgütü soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Akpolat’ın, “Yalnız bırakmaya devam ederlerse Ekrem’i yakarım” dediğini ifade etti.

Tayyar, bu sözlerin Akpolat’ın İmamoğlu aleyhine itirafçı olabileceği yönünde değerlendirildiğini ifade etti.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik de iki isim arasındaki gerilimin uzun süredir sürdüğünü belirterek, “Rıza Akpolat, İmamoğlu ile görüşmek istememiş. Başına gelenlerden İmamoğlu ve ekibini sorumlu tutuyor. Uzun süredir partisi tarafından yalnız bırakıldığını düşünüyordu” dedi.

