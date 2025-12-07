Manisa'daki özel bir hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İzzettin Türkarslan, ameliyat esnasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki özel bir hastanede görev yapan 55 yaşındaki Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İzzettin Türkarslan, dün akşam ameliyathanede operasyon esnasında aniden fenalaştı.

Türkarslan'a ilk müdahaleyi görev yaptığı hastanedeki meslektaşları yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olan İzzettin Türkarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ameliyat esnasında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti

HASTANE ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Op. Dr. İzzettin Türkarslan için görev yaptığı hastane önünde düzenlenen törende meslektaşları, hastane çalışanları ve sevenleri gözyaşı döktü.

Haberle İlgili Daha Fazlası